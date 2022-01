Chuvas na Bahia: Corpo de Bombeiros monta 'megaoperação' de distribuição de donativos

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia montou uma mega operação logística para a distribuição dos materiais doados por baianos, instituições e até de pessoas de outros estados para as vítimas das fortes chuvas na Bahia.



Até domingo (2), quase 26 mil cestas básicas, 132 mil litros de água mineral, seis mil kits de higiene e mais de seis mil colchões entre outros materiais, que chegaram às Bases Logísticas de Ilhéus, Itapetinga, Ipiaú, Itabuna e Santa Inês, foram entregues.

No Colégio da Polícia Militar (CPM) Rômulo Galvão, localizado na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, onde está instalada a Base Logística de Ilhéus, as equipes do 5º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) recebem caminhões com doações, 24 horas por dia, com o apoio de militares do Exército Brasileiro (EB), instituições civis e voluntários independentes.Eles ajudam no processo de descarremento, conferência, montagem dos kits com os materiais e redistribuição para as localidades com as vítimas afetadas, assim que recebem as demandas, que chegam via prefeituras e da sociedade civil organizada.A tenente BM Edelciene Ferreira Costa, responsável pela Base Logística de Ilhéus afirma que mais de 170 bombeiros militares participam da mega operação, só em Ilhéus, mas que também há pessoas de outras instituições que participam de todo o processo.Para o controle do material, a instituição utiliza um sistema criado exclusivamente para monitorar a entrada e saída de alimentos, água, agasalhos e outros donativos entregues para as vítimas atingidas pelas fortes do chuvas dessas regiões."Para a distribuição dos itens, estamos utilizando um sistema de controle online, criado pelo BM Jeferson Carlos Costa Oliveira, lotado no Comando de Operações do Bombeiro Militar do Interior. No sistema, temos a quantidades de itens, cidades destinadas e o responsável pelo recebimento", explicou a tenente.

Base Logística de Ilhéus



Nesta segunda-feira (3), estão à disposição para a entrega aproximadamente 1500 cestas básicas, 16 mil litros de água, 872 kits de higiene pessoal, 194 volumes de cobertores e roupas.



O material que sai do local é distribuído para a cidade e distritos próximos como os municípios de Camamu, Canavieiras, Itacaré, Aurelino Leal, Araraca, Uruçuca, Gandu, Mascote, Wenceslau Guimarães, Tancredo Neves, Ubatuba, Barra do Rocha, Jussara, Dário Meira, Coaraci entre outros.