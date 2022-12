Chuvas na Bahia: prefeitura de Teodoro Sampaio decreta situação de emergência

O município de Teodoro Sampaio, no centro-norte da Bahia, decretou situação de emergência por causa dos danos causados pelas chuvas que atingem a região. O decreto foi publicado nesta sexta-feira (2), no Diário Oficial do Município (DOM).

Para a tomada de decisão, segundo o decreto, foram consideradas as inundações e alagamentos ocasionados pela elevação súbita da vazão do Rio Camurugi, "que estão afetando a capacidade do Poder Público Municipal em responder e gerenciar a crise instalada".

O decreto ainda cita danos humanos de famílias desalojadas; danos materiais em unidades habitacionais e em obras de infraestrutura publica; danos ambientais de contaminação da água e do solo; prejuízos econômicos públicos na assistência médica, saúde pública e atendimento de emergências médicas, abastecimento de água potável, esgoto de águas pluviais, sistema de limpeza urbana e de recolhimento e destinação do lixo, distribuição de energia elétrica, transportes locais e regionais e ensino.

Confira as áreas afetadas no município:

Rua Castro Alves;

Rua 7 de Abril;

Rua Tiradentes;

Rua Marechal Deodoro da Fonseca;

Rua Eduardo Bizarria Mamede;

Rua 2 de Julho 2 e

os distritos de Buracica e Lustosa.

Chuvas na Bahia

Fortes chuvas já atingem 37 municípios no Estado desde o início da semana. Segundo a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec), apenas dez estão com decreto de Situação de Emergência, são eles: Prado, Baixa Grande, Itabuna, Santa Cruz Cabrália, Cícero Dantas, Ibicuí, Itambé, Nova Viçosa, Vereda e Cachoeira. Não há registro de desaparecidos e nem de óbitos. O número total de atingidos pelas enchentes, até esta quinta-feira (1º), chega a 52.224 pessoas.

Os 37 municípios afetados são Baixa Grande, Itabuna, Santa Cruz Cabrália, Cícero Dantas, Ibicuí, Itambé, Nova Viçosa, Prado, Vereda, Itamaraju, Wenceslau Guimarães, Marcionílio Souza, Aiquara, Caravelas, Floresta Azul, Medeiros Neto, Ibotirama, Ibicaraí, Itanhanhém, Belo Campo, Catu, Maragojipe, Teixeira de Freitas, Cachoeira, Juazeiro, Santo Antônio de Jesus, São Félix, Dário Meira, Cipó, Sátiro Dias, Aurelino Leal, Itarantim, Guaratinga, Pau Brasil, Itapetinga, Itororó e Inhambupe.

Ainda de acordo com Sudec, até o momento, são 342 desabrigados e 3.684 desalojados. De acordo o coronel Miguel Filho, superintendente de Proteção e Defesa Civil, toda estrutura de pessoal, material e de ajuda humanitária foi preparada para atender à população. “Fizemos reuniões com todas as secretarias e órgãos afins para poder alinhar as ações e, caso haja necessidade, iremos montar um gabinete de crise. Fizemos, também, o deslocamento de equipes da Defesa Civil para avaliar os danos causados pelas chuvas. Essa equipe já está de prontidão, assim como todo nosso efetivo”, detalhou.