Chuvas no extremo sul destroem 58 casas e deixam 600 desabrigados em Guaratinga

A cidade de Guaratinga, no extremo sul da Bahia, é uma das muitas que sofrem com o temporal que atinge a região. As fortes chuvas causaram pelo menos 58 desabamentos de imóveis e deixaram cerca de 600 pessoas desabrigadas.

Guaratinga está entre os 66 municípios baianos em estado de emergência. “Foi decretado no dia 9 [de dezembro] a situação de emergência, reconhecido federalmente dia 10. Todos os procedimentos estão sendo feitos. Temos mais de seis mil pessoas afetadas. Temos 612 desalojados e 684 desabrigados”, conta o secretário de Administração do Município, Raimundo Matos, à TV Santa Cruz.

Só na rua Octávio Mangabeira, conhecida como Rua da Lama, localizada no distrito de São João do Sul, zona rural do município, 39 casas desabaram e 184 pessoas ficaram desalojadas.

A prefeitura informou que disponibilizou um abrigo temporário para as famílias afetadas e destacou que essas pessoas também podem buscar um aluguel social após cadastro na Secretaria de Desenvolvimento Social. O município ainda dispõe de serviços de auxílio às vítimas, como o fornecimento de água, cestas básicas e colchões.

As chuvas causaram ainda o aumento do volume de água dos rios e as enxurradas destruíram ou danificaram 25 pontes de Guaratinga, bloqueando o transporte de mercadorias da cidade que vive de produção agrícola.

O secretário de Obras da cidade, Izaías Menezes, disse que os técnicos do órgão estão mobilizados para realizar os reparos.

“A nossa equipe está em constante mobilidade para fazer desvios, para fazer manutenção, recuperação de pontes de forma emergencial para dar acesso à comunidade. Porque, além de ser enorme, o município é eminentemente agrícola. E tem causado um prejuízo muito grande porque a produção não está podendo ser escoada", declarou.

Boletim da Defesa Civil

A Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) informou nesta quinta-feira (23) que nesse mês de dezembro já são 66 municípios da Bahia atingidos pelas chuvas que se encontram em Situação de Emergência. Na manhã desta quinta-feira (23), eram 3.788 desabrigados e 10.955 desalojados. Foram registrados ainda 278 feridos e 17 óbitos registrados desde 4 de dezembro.

O último deles foi de uma criança de um ano, picada por uma cobra, no município de Prado. De acordo com o Vigedesastres, serviço do Ministério da Saúde, a vítima foi atacada na segunda-feira (18) e morreu nessa quarta-feira (22). O total de pessoas afetadas já é superior a 370 mil (379.132).