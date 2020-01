Chuvas perdem intensidade nesse final de semana, diz Codesal

Apesar de continuar atingindo alguns pontos de Salvador, as pancadas de chuvas perdem força nesse final de semana, diz Boletim Meteorológico da Defesa Civil de Salvador (Codesal), divulgado na tarde de sexta-feira (3). Com intensidade entre fraca e moderada, o volume pluviométrico deverá reduzir gradativamente, principalmente à noite. Haverá variação de nebulosidade com abertura de sol e menores chances de ocorrência de chuvas.

A previsão do tempo é de céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuvas isoladas (sábado). No domingo, o céu fica apenas parcialmente nublado com chuvas também isoladas. Nas últimas 24 horas, até o meio-dia desse sábado, os maiores acumulados foram registrados em Valéria (71,7 mm), Periperi (61,4) e Águas Claras (47,8). No período de 1 hora, o maior acúmulo foi registrado em Santa Luzia (apenas 1,0 mm). "Apenas um milímetro em Santa Luiza. Não dá pra considerar. Pouquíssima coisa", diz o diretor geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Sóstenes Macedo.

Desde a 00h desse sábado até a última atualização (13h45), 26 ocorrências haviam sido registradas pela Codesal. Por enquanto, sem gravidade. Situação diferente dos últimos dias. Nas 72 horas anteriores à tarde de sexta, os maiores acumulados de chuvas foram registrados em Fazenda Coutos (130,6 mm), em Valéria (117,6 mm), e Periperi (110, 6 mm), localidades onde foram registrados alagamentos de área. Neste período choveu quase o dobro da média histórica esperada para todo o mês de janeiro que é de 82,5 mm.

A Codesal recebeu 210 solicitações até às 15h20 de sexta-feira. Foram 66 alagamentos de imóveis, três alagamentos de área, 27 ameaças de desabamento, uma ameaça de desabamento de muro, 17 ameaças de deslizamento, cinco árvores ameaçando cair, uma árvore caída, uma avaliação de área, 21 imóveis alagados, um desabamento de imóvel, dois desabamentos de muro, três desabamentos parciais, 45 deslizamentos de terra, dois destelhamentos, um incêndio, oito infiltrações e seis orientações técnicas.

A chuvas tiveram início na noite do dia 30 para a madrugada de 31, quando foram registrados 55 mm na área da Boca do Rio o que obrigou a organização do Show da Virada a cancelar os últimos shows por motivos de segurança.

Segundo a Codesal, as fortes chuvas que atingiram Salvador decorrem do fenômeno chamado Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), que faz com que os ventos nos níveis mais altos da atmosfera girem no sentido horário, fazendo com que o ar seco desses níveis mais altos desça para a superfície, provocando chuva.

A Codesal mantém plantão de 24 horas. Em caso de emergência ligue 199.