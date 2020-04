Chuvas: Salvador entra em nível de alerta e sirene é acionada no Bom Juá

Salvador está em nível de alerta por causa das fortes chuvas que caem na cidade na manhã desta quinta-feira (23). A mudança do nível foi divulgada pela Defesa Civil, que informou sobre o risco muito alto de deslizamentos de terras. Por causa disso, a sirene de alerta será acionada no bairro do Bom Juá.

A previsão é de chuva ao longo de todo o dia. Ainda de acordo com a Defesa Civil, os locais onde mais choveu nas últimas seis horas foi o bairro de Caminho das Árvores, com acumulado de 73,2mm, seguido do Retiro (65,6mm), Bom Juá (64,6mm), Cabula (63,9mm) e Stiep (63,2mm).

De acordo com a Transalvador, há pontos de alagamentos na via marginal da Paralela (sentido centro), na Unijorge, no viaduto do Imbuí, Largo da Calçada, Av. Jequitaia, Rua Fernandes Viera (Calçada), Praça Teive e Argolo (Uruguai), Baixa do Fiscal, Rua Régis Pacheco (Uruguai), saída da Av. Ogunjá, no sentido Av. Bonocô, Rua Silveira Martins (Cabula), sentido centro, Av. San Martin (em frente ao Comercial Irmãos Queiroz), Dique do Tororó, sentido Av. Bonocô e Rótula do Abacaxi, sentido Av. ACM.