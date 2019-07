Chuvas torrenciais deixam mortos no Grande Recife

Ruas amanheceram alagadas: chuvas causaram transtornos na Avenida Cruz Cabugá, em Santo Amaro, área central do Recife

(Foto: JC)

Cinco pessoas morreram, na madrugada desta quarta-feira (24), após deslizamentos de barreira e queda de árvore provocados pelas chuvas que caíram na Região Metropolitana do Recife (RMR) desde a tarde dessa terça-feira (23). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as mortes ocorreram em Águas Compridas e na Estrada do Passarinho, em Olinda e na Rua Córrego do Curió, no bairro de Dois Unidos, no Recife.

Na tarde da terça (23), a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) emitiu um alerta para possibilidade de chuvas de intensa a moderada na RMR, Zonas da Mata Sul e Norte.

Trotes e acidentes

No meio de todo esse caos, o número de trotes chama a atenção. No plantão da terça e da quarta-feira do Samu foram registrados 41 trotes. Quase o dobro do número número de ocorrências em que foram enviadas ambulâncias (22). Ao ligar para comunicar uma falsa denúncia, o passador de trote rouba a oportunidade de socorro de uma pessoa que realmente precisa da ajuda do Samu. O preço da brincadeira pode custar uma vida.

Durante as férias escolares, nos meses de julho e janeiro, aumenta o alerta em relação às chamadas na central de teleatendimento do Samu do Recife.

O relatório do Samu indica quatro acidentes envolvendo moto durante o plantão da noite de terça-feira (23) e desta madrugada de quarta-feira (24).

Em seis horas, chove no Recife o esperado para oito dias

No Recife, choveu em seis horas o previsto para oito dias, segundo a média histórica para o mês de julho. De acordo com a Defesa Civil da cidade, foi registrado um volume de 101 milímetros de chuva. Vários bairros da capital pernambucana, como Imbiribeira, Santo Amaro e Cabanga registraram pontos de alagamento.

Diante da persistência das chuvas, a Defesa Civil do Recife ratifica a orientação para que os moradores das áreas de risco deixem seus imóveis, devido ao solo encharcado por causa das chuvas que caem sobre a capital desde o final de semana e busque locais seguros.

Quem passou pela PE-15, na Cidade Tabajara, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR),também enfrentou dificuldades, assim como em Jardim Atlâtico. Já em Jabaoatão dos Guararapes, a Estrada da Batalha ficou repleta de água.

Principais pontos de alagamento na RMR

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a BR-101, no bairro da Guabiraba, no quilômetro 61, está alagada nos dois sentidos. Na Zona Sul do Recife, a Avenida Mascarenhas de Morais possui diversos pontos de alagamento, nos dois sentidos. Na Zona Oeste, na Avenida Doutor José Rufino, perto do Colégio Visão, há bastante acúmulo de água na via.

A Avenida Norte também apresenta pontos de alagamento, perto do cruzamento com a Avenida João de Barros e da Cruz Cabugá. Em Olinda, diversas ruas estão alagadas. A PE-15, na Cidade Tabajara, está bastante alagada, assim como Jardim Atlântico.

Previsão do tempo

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a precipitação será mantida durante todo o dia em praticamente todo o Estado, com exceção apenas de Fernando de Noronha, que, apesar do tempo nublado, não deve chover.