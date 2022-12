Chuvas: veja os pontos com trânsito bloqueado nas estradas da Bahia

A chuva continua intensa em vários pontos da Bahia, especialmente no sul e extremo-sul. Com os estragos causados pela água, algumas rodovias estão com trânsito interditado.

Na BR-101, em Itamaraju, a pista cedeu na altura do KM 817, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Mais à frente, no KM 639, há pontos em que barreiras de terra caíram na pista. Por conta disso, o trânsito está interditado nos dois pontos.

Tambémna BR-101, mas já em Eunápolis, há dois pontos de interdição. No KM 700, o trânsito está totalmente parado, por conta de uma queda de barreira na via. No KM 725, um pedra de grande porte rolou para o meio da pista, causando uma interdição parcial.

Outro ponto com problemas na BR-101 é no KM 896, em Teixeira de Freitas, onde detritos na pista causam lentidão no tráfego, exigindo atenção dos motoristas.

Na BR-418, em Nova Viçosa, há uma interdição total por conta do rompimento de uma barreira.

Na BR-030, em Boa Nova, na altura do KM 734, há uma interdição parcial por conta de uma erosão parcial na pista.

Na BR-367, em Porto Seguro, uma queda de barreira provocou outra interdição parcial na altura do KM 54.

A orientação da PRF é que em caso de muita chuva e pista comprometida, o motorista não prossiga e tente achar um local seguro para aguardar um momento melhor para seguir.