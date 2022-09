Ciclista é encontrado morto em cruzamento em Feira de Santana

Um ciclista foi encontrado morto no Centro do município de Feira de Santana, na madrugada deste sábado (24). Segundo o portal Acorda Cidade, a vítima é o professor de Jiu Jitsu Alexsandro Brilhante, ele apresentava ferimentos na face e estava com a perna esquerda presa entre o quadro e a roda da bicicleta. Moradores encontraram o corpo e chamaram a polícia.

Em nota, a Polícia Militar informou que equipes da 64ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) estiveram no local e que a suspeita é de que o homem tenha sido vítima de mal súbito.

“Policiais militares da 64ª CIPM foram acionados por populares para atender uma ocorrência de um homem caído ao solo, sem sinais vitais, vítima de um acidente, após um mal súbito enquanto andava de bicicleta, na ladeira do Nagé, cruzamento com a Rua Artur De Assis, no centro do município de Feira de Santana. No local, a guarnição constatou o fato. Os militares isolaram a área e acionaram o Departamento de Polícia Técnica para remoção do corpo”, diz a nota.