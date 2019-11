Ciclista morre após ser atropelado na Avenida Dorival Caymmi

Um ciclista que não teve seu nome divulgado morreu na manhã deste sábado (30), em Salvador, após ser atropelado por um carro de passeio enquanto trafegava na Avenida Dorival Caymmi, sentido Itapuã, na altura do Banco do Brasil e do Bompreço. O acidente aconteceu por volta das 7h20 deste sábado (30). As informações são da Central de Polícias (Centel).

Tanto a Centel quanto a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) afirmaram que ainda não sabem as causas exatas do acidente. O motorista está no local e também há uma viatura da Polícia Militar (PM-BA) e do órgão do trânsito. Por conta do acidente, o trânsito continuava lento na região por volta das 10h deste sábado. O caso será investigado pela 12ª Delegacia Territorial (Itapuã).

(Fotos de Jairo Gonçalves/Acervo Pessoal)