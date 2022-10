Cidadania dissolve Diretório Estadual após presidente declarar apoio a petista

O Diretório Nacional do Cidadania decidiu, nesta sexta-feira (7), pela dissolução estadual do partido na Bahia. Em comunicado assinado pelo presidente nacional da sigla, Roberto João Pereira Freire, a legenda argumenta o descumprimento dos pressupostos da federação firmada entre o Cidadania e o PSDB, que prevê alinhamento político nas esferas nacional, estadual e municipal.

A decisão ocorre após o então presidente estadual, o deputado federal Joceval Rodrigues, declarar apoio ao candidato Jerônimo Rodrigues (PT) no segundo turno das eleições baianas.

No cenário local, a federal é parte do arco de aliança do candidato de oposição, ACM Neto, do União Brasil, que lidera a coligação “Pra Mudar a Bahia”. Segundo o documento, a postura de Rodrigues desrespeita a Convenção Estadual da Federal.