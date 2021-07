Cidade baiana de Malhada de Pedras tem 18 dias sem novos casos de covid-19

Segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado deste domingo (04), apenas um município na Bahia tem mais de duas semanas sem registrar casos novos de Covid-19. Trata-se de Malhada de Pedras, no Sertão Produtivo, no Sudoeste, que está há 18 dias livre de casos novos de coronavírus.

Após Malhada de Pedras, os municípios com maior tempo sem casos de infecção pelo coronavírus são Nova Redenção, na Chapada Diamantina, com 12 dias; e Buritirama, no Oeste, com 10 dias. Outras três cidades aparecem com nove dias sem novas contaminações: Boninal (Chapada Diamantina), Catolândia (Oeste) e Pintadas (Bacia do Jacuípe).



Sobre Malhada de Pedras



Localizada a 638 KM de Salvador, a cidade foi emancipada em 1962 e possui mais de 8 mil habitantes. Vive da agricultura de subsistência e da pecuária.

Números da covid na Bahia

A Bahia registrou 24 mortes e 1.906 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,2%) em 24h, de acordo com dados do relatório epidemiológico da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) até o final da tarde deste domingo (4). No mesmo período, 2.076 pacientes (+0,2%) foram considerados curados da doença. Dos 1.137.167 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.100.892 já são considerados recuperados, 12.016 encontram-se ativos. Na Bahia, 50.984 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19.



Apesar das 24 mortes terem ocorrido em diversas datas, a confirmação e registro foram contabilizados neste domingo. Todas ocorreram em 2021, sendo 17 nos quatro primeiros dias de julho. O número total de óbitos por Covid-19 na Bahia desde o início da pandemia é de 24.259, representando uma letalidade de 2,13%.

Vacinados no estado

A Bahia tem 5.047.711 imunizados ao menos com uma dose da vacina contra covid-19 até às 17h desta domingo (4), de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab) divulgados no começo da noite. Ainda segundo a Sesab, 1.890.327 pessoas já receberam a segunda dose. Além disso, mais 81.429 foram vacinados com o imunizante de dose única no estado. Com isso, 1.971.756 já estão completamente imunizados no estado.