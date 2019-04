Cidade conhecida como Capital do Jeans realiza festival com 60 marcas em maio

A 18ª edição do Festival do Jeans de Toritama (FTJ), cidade do Agreste de Pernambuco, traz como tema este ano o “Chão de Fábrica”. O objetivo, segundo os organizadores, é conhecer e valorizar as mãos que criam e fazem a cidade levar o título de “Capital do Jeans” e faz uma homenagem aos estilistas da região.



Desta vez, o FJT conta com cerca de 60 marcas, entre expositores e passarela, de todo o Pernambuco. Realizado no Parque das Feiras de Toritama, município a 165 km do Recife, o evento, que será realizado de 2 a 4 de maio, das 14h às 23h, tem entrada gratuita e uma programação que conta com desfiles, palestras e shows musicais.

Este ano, as principais atrações são Bruno e Marrone, Márcia Fellipe e Priscila Senna e Banda Musa.

Estilistas

Alessandra Andrade, Joseilson José, Waldomiro de Souza, Ronethi Roberto e Adenildo Pereira são os nomes que vão representar todas as mãos que fazem o jeans na região.

“O tema Chão de Fábrica é uma chance de o público poder conhecer os profissionais locais. Nós, estilistas, estamos bastante emocionados em fazer parte de um evento como esse”, conta Waldomiro, recifense que trabalha com modelagem há 25 anos e está em Toritama desde 2013.

A oportunidade de expor as peças, além de reconhecer a atividade dos designers, dá espaço a novos convites de trabalho.

“Esse evento nos abre um leque grande de informação e também de reconhecimento. Para mim, é uma oportunidade ímpar que já me trouxe convites de trabalhos em empresas que jamais imaginei trabalhar”, comemora o caruaruense Ronethi Roberto, que está há seis anos nas áreas de criação e modelagem.

Pelo terceiro ano consecutivo à frente da direção do festival, Thiago Alexandre explica a importância de valorizar o trabalho dos profissionais que se dedicam a criar peças que vão parar na vitrine. “Esses profissionais que fazem a moda chegar às lojas precisam ser vistos e valorizados. Por isso, sentimos a necessidade de ter estilistas locais desenvolvendo peças conceituais para o evento”, explica.

O desfile será realizado a partir das 18h30, no salão da moda, que tem capacidade para mil convidados. A exposição funcionará todos os dias, das 14h às 23h, e é aberta ao público.