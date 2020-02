Cidade da Luz comemora 42 anos com culto inter-religioso

Um culto inter-religioso ocorre na terça-feira (11) para celebrar os 42 anos de fundação da Cidade da Luz, um complexo doutrinário e socioassistencial que atende as comunidades de Pituaçu, Boca do Rio e diversos outros bairros da capital baiana. O evento será comandado pelo médium e fundador da instituição, José Medrado, a partir das 19h30, na sede da instituição, em Pituaçu.



O respeito e a união são umas das principais frentes ideológicas da Cidade da Luz. É daí que veio a ideia de celebrar o aniversário do centro com um culto inter-religioso.



Segundo José Medrado, a casa acolhe e beneficia cerca de 200 mil pessoas anualmente. Durante os anos de existência, a instituição acumulou feitos nas áreas da assistência às crianças, jovens e adultos que foram amparados e valorizados, em alguma das frentes de trabalho.



Como a Cidade da Luz não tem fins lucrativos, os projetos socioassistenciais são mantidos através de doação. A casa também realiza eventos para arrecadar recursos, tais como rifas, bazares, jantares, dentre outros. Na casa, há ainda o Espaço Renoir, que expõe obras mediúnicas, telas e esculturas, produzidas por José Medrado e o Brechó da Luz. O valor arrecadado com as vendas destes itens também são destinados às obras assistenciais, desenvolvidas pela Cidade da Luz.