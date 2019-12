Cidade da Luz oferece Almoço Natalino para 500 pessoas carentes

Voluntários da Cidade da Luz vão propiciar um almoço natalino para 500 pessoas assistidas pela instituição ao longo do ano, além de membros da Associação das Pessoas com Albinismo na Bahia (APALBA) e do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas Pela Hanseníase (MORHAN). O tradicional almoço típico será servido nesta terça (24) às 12 horas, na sede da Cidade da Luz, em Pituaçu.

A intenção, de acordo com o médium e fundador da instituição José Medrado, é permitir que essas pessoas, que muitas vezes não têm recursos para montar uma ceia farta, tenham esse momento de confraternização com os voluntários da casa. Além do almoço, também haverá recreação infantil, comandada por Tio Paulinho; distribuição de presentes e de cestas de alimentos.

Complexo social de direito privado, sem fins lucrativos, a Cidade da Luz foi idealizada e fundada por José Medrado em 27 de fevereiro de 1996. No entanto, suas raízes surgiram em 1978, com a fundação do Centro Espírita Cavaleiros da Luz. É considerada de utilidade pública municipal, estadual e federal e está inscrita no Conselho Nacional de Assistência Social. A Instituição abrange frentes de trabalho como o Ambulatório Dr. Bezerra de Menezes, com assistência médico-odontológica, Escola Carlos Murion, entre outros.