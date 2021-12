Cidade da Luz realiza tradicional ceia de Natal

Em outras épocas, o auditório era tomado por cadeiras e mesas que acomodavam as pessoas numa imensa ceia de Natal. Este ano, o banquete continua o mesmo, farto, mas sem refeição no local por causa da covid-19. "Não teremos a confraternização de antes. Vamos pegar a cesta, os presentes e iremos embora. Mas o mais importante é que hoje essas pessoas aqui têm o que festejar, pois não passarão fome", declarou Maria das Dores Santa, 57, uma das pessoas que participaram da celebração do Natal do Centro Espírita Cidade da Luz, em Pituaçu, na manhã de sexta.

Maria faz parte do Movimento de Reintegração de Pessoas Atingidas pela Hanseníase (MORHAN). As famílias ligadas à entidade e também à comunidade de Santa Luzia do Pilar e à Associação de Portadores de Albinismo da Bahia (APALBA) foram assistidas pelo encontro natalino do centro espírita. Ao todo, foram 500 pessoas esperadas, que receberam cestas de alimentos e kit de higiene, panetones, presentes para adultos, adolescentes e crianças.

A distribuição da ceia natalina (massa penne com molho de tomate, frango, milho e cenoura) foi servida em marmitas térmicas para consumo em casa, na quantidade correspondente ao número de membros da família. “Na sua missão contínua de fazer o bem, a Cidade da Luz adaptou, em função da pandemia, a sua forma de arrecadação de donativos com a realização de drive-thrus e doações em formato digital para garantir mais uma celebração natalina”, afirmou o médium José Medrado, presidente e fundador da Cidade da Luz.

A Cidade da Luz está localizada na Rua Barreto Pedroso, 295, no bairro de Pituaçu. Por volta das 9h, as pessoas começaram a chegar. A ambulante Jéssica Ferreira, 30, faz parte da comunidade do Pilar e chegou cedo, mesmo com a chuva que caía desde a madrugada. "Saí de casa num pé d'água, mas vim. Muitas pessoas precisam desse gesto, que faz uma diferença danada, principalmente no dia de hoje. A gente não teve uma ceia como nos anos anteriores, por causa da pandemia, mas mesmo assim o centro não nos esqueceu", disse Jéssica.

A ceia de Natal da Cidade da Luz é uma tradição. "É muito bonito o que o centro faz. Entrei aqui há mais cinco anos e hoje me sinto integrante desta família. De tanto que fui ajudado, atualmente sou um voluntário da casa. Hoje, muita gente não vai dormir com fome", declarou José Augusto de Matos, 56, que faz parte da APALBA. "É muito gratificante. Ao longo do ano todos nós contamos com a ajuda do centro e hoje temos este evento para encerrar o ano com muito amor e esperança de dias melhores", disse Moacir Júnior, 40, integrante do MORHAN.

Entre outros projetos da Cidade da Luz, destacam-se o Centro de Cultura e Arte Pai João (CCAPJ), a Escola Carlos Murion, o Ambulatório Dr. Bezerra de Menezes, a Caravana Fraterna Carlos Murion, e o Grupo de Assistência Chico Xavier. "Temos também o Buzão da Solidariedade. A gente vai levar dignidade à população de rua. No ônibus eles têm direito a banho, comida, corte de cabelo, traço de roupa", explicou a conselheira do centro, Rosângela Teixeira.



Entre as instituições apoiadas pela Cidade da Luz estão APALBA, Associação Creche do Deus Vivo (Quingoma), CAASAH, Casa de Repouso Bom Jesus, Centro de Recuperação Desafio Jovem, Creche Escola Filhos da Comunidade, Escola Evolução, IBCM, Lar Dona Valdice Rosa Menina, Lar Irmã Lourdes, Lar VIDA, NACCI, NASPEC, MORHAN, Projeto Faça uma Criança Feliz e Terreiro Abassá de Ogum.

Como a Cidade da Luz não tem fins lucrativos, os projetos assistenciais são mantidos através de doações e, durante a pandemia, foram realizados diversos sorteios pela internet, com esta finalidade. Na sede da instituição, há ainda o Espaço Renoir, que expõe obras mediúnicas, telas e esculturas, produzidas por José Medrado e o Brechó da Luz. O valor arrecadado com as vendas destes itens também é destinado às obras assistenciais, desenvolvidas pela Casa.