Cidade da Música da Bahia, no Casarão dos Azulejos Azuis, será inaugurada no dia 23

A Cidade da Música da Bahia, equipamento cultural inédito no país, dedicado completamente à história da música produzida na Bahia, será inaugurada pela Prefeitura de Salvador no próximo dia 23.

O horário da abertura do espaço, que fica no popular Casarão dos Azulejos Azuis, na Praça Cayru, bairro do Comércio, ainda está em definição e deverá ser divulgado em breve. O equipamento é vizinho de dois importantes pontos turísticos da cidade, quais sejam o Mercado Modelo e o Elevador Lacerda.

O anúncio foi realizado pelo prefeito Bruno Reis, durante coletiva para lançamento do Cartão Digital de Vacinação e da Semana Codecon, ocorrida nesta terça-feira (14), no Teatro Gregório de Mattos (TGM), no Centro.

Eventos

Além disso, o chefe do Executivo municipal informou que foi publicado nessa segunda (13), no Diário Oficial do Município (DOM), um novo decreto com os protocolos para eventos em Salvador com público de até 1 mil pessoas.

Para a realização destes eventos, é necessário que o índice de ocupação de leitos de UTI Covid-19 esteja em um patamar até 60%; que os locais tenham limite de ocupação de até 75% da capacidade do espaço; estão permitidas venda de alimentos e bebidas para consumo no local – as praças de alimentação devem ter até 75% de ocupação e distanciamento de 1m entre as mesas; e execução de música ao vivo devem seguir limite sonoro disposto na Lei Municipal n° 5.354/1998, sem qualquer proximidade física entre artistas e público, dentre outros itens.

Sobre o Festival Virada Salvador e Carnaval, Bruno Reis informou ainda que vai aguardar a passagem deste mês de setembro, para que sejam realizadas discussões, com todo o segmento cultural e de entretenimento, sobre a possível realização dessas festividades.