Cidade da Música da Bahia se torna indutor de turismo na cidade

A Cidade da Música da Bahia, o mais importante instrumento de valorização cultural de Salvador e do estado, abriu as portas para o público no dia 23 de setembro e já vem ganhando a atenção de baianos e turistas. Em pouco mais de 48 horas da abertura oficial, o museu já registrava 3 mil visitas agendadas. A carioca Carolyne Cosme, 31 anos, e o bissau-guineense Jesualdo Costa, 33, foram os primeiros visitantes do equipamento cultural inédito no país, que fica localizado no emblemático Casarão dos Azulejos Azuis, entre o Elevador Lacerda e o Mercado Modelo, no bairro do Comércio.

“Essa casa é um lugar necessário na Bahia e no Brasil, que conta e mantém a cultura desse lugar. Tem história que ainda não foi dita e acho que esse museu colabora neste processo de identidade de construção desse território não contado”, declarou Carolyne, que foi recebida, ao lado de Jesualdo, pelo secretário municipal de Cultura e Turismo, Fábio Mota, na entrada do museu.

Carolyne Cosme e Jesualdo Costa foram os primeiros visitantes da Cidade da Música da Bahia

Com curadorias do artista e arquiteto Gringo Cardia e do escritor e antropólogo Antonio Risério, o acervo do museu é 100% audiovisual. São mais de 750 horas de conteúdo, com 260 depoimentos exclusivos e representativos sobre a música baiana. Com 1.914,76 metros quadrados de área construída, a Cidade da Música da Bahia conta com quatro pavimentos e atrações que vão desde a loja, passando por biblioteca, midiateca, café, até as exposições permanentes que contam o passado, presente e futuro da produção sonora da primeira capital do Brasil.

O curador Gringo Cardia explica que o acervo do museu terá atualização constante, com produção de cinco a dez novos vídeos por ano. "A música vai se transformando a cada ano. São novos artistas, novos movimentos. Então, o conteúdo histórico vai ser atualizado, até mesmo para dar mais foco a alguns artistas que não aparecem neste primeiro momento. A ideia é que a Cidade da Música da Bahia se torne o centro de referência das histórias orais envolvendo a música na Bahia. Então é fundamental que o museu esteja em constante construção”.

Acervo 100% audiovisual do museu será atualizado com novos vídeos todos os anos

Visitação

A visitação pode ser agendada no site www.cidadedamusicadabahia.com.br, para os horários das 10h, 11h30, 13h, 14h30 e 16h, de terça-feira a domingo (o museu funciona até as 18h). O ingresso custa R$ 20 a inteira, com meia entrada mediante comprovação para idosos, estudantes e residentes de Salvador. Crianças de até 6 anos e pessoas com deficiência têm gratuidade.

Após agendamento, a visitação no espaço pode ser feita por meio do próprio smartphone do visitante, a partir do sistema do museu Cidade da Música da Bahia, acessado através de QR Code e mediante preenchimento do cadastro. O espaço oferece serviço de wifi gratuito e não é preciso baixar nenhum aplicativo.

Logo nos dois primeiros dias de funcionamento, a Cidade da Música recebeu mais de 3 mil agendamentos

“Salvador é considerada uma das cidades mais desejadas por turistas nacionais e a Cidade da Música da Bahia vem para reforçar a permanência desses visitantes na cidade. Sem sombra de dúvidas, se um turista fica em média quatro dias na cidade, após esse equipamento, ele ficará mais um dia, no mínimo”, disse Fábio Mota, que completa ressaltando que objetivo também é incentivar os próprios moradores de Salvador a frequentar o museu, ao dar direito à meia entrada mediante apresentação de comprovante de residência. “Queremos democratizar nossos espaços culturais para que os soteropolitanos e os residentes na cidade possam conhecê-los”, conclui.

Museus relacionados

A Cidade da Música da Bahia e Casa do Carnaval possuem acervos complementares. Juntos, os equipamentos culturais formam um conjunto que se relacionam com a música baiana, de acordo com Gringo Cardia, curador dos dois espaços. “Histórias dos cantores e cantoras, dos movimentos que misturam o axé e o carnaval estão contadas na Casa do Carnaval, mas complementadas na Cidade da Música, onde damos um foco maior em movimentos de formação, os grandes artistas, os novos, músicas clássicas e as ancestralidades, que juntam muita gente invisível, porém importante para música do estado”, revela o artista e arquiteto.

A ideia da Cidade da Música da Bahia é de se transformar em complexo cultural

Projetos e futuro da Cidade da Música da Bahia

O plano para a Cidade da Música da Bahia é que seja mais do que um museu. O plano é transformar o local, futuramente, em parte de um complexo cultural, que será composto também por uma sala de espetáculos e uma escola de formação especializada em formar, por exemplo, técnicos de som, de montagem e de produção.

“Esse projeto é fundamental para Salvador, que tem um campo imenso de trabalho e não tem tantos técnicos capacitados assim com formação. Neste edifício também terá um centro de estudo da música, que vai ser desenvolvido junto com a Universidade Federal da Bahia, além de um espaço para eventos, que será um estúdio de alto nível com salão de eventos ao lado. Vai ser um lugar excelente e, com certeza, a Cidade da Música da Bahia será um centro cultural e propagador da música e um centro de formação”, contou Gringo Cardia, sem citar previsão de início de obras.

O museu possui mais de 750 horas de conteúdo

Serviço:

CIDADE DA MÚSICA DA BAHIA

Funcionamento: terça a domingo, das 10h às 18h

Visitas por agendamento através do site: bit.ly/borapracidadedamusica

Agendamento: até 80 pessoas por hora marcada

Ingresso: R$ 20 (inteira) / R$ 10 (meia-entrada) - Meia entrada para idosos (60 anos ou mais); estudantes mediante carteira; residentes de Salvador mediante comprovação. Gratuidade para crianças até 6 anos e pessoas com deficiência



