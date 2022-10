Cidade do Amazonas realizou voto em papel e atrasou fim da apuração no Brasil

O fim da apuração total das eleições de 2022, no Brasil, só terminou após uma seção eleitoral do Amazonas acabar a contagem dos votos em papel. Na cidade de Coari, a 450 km de Manaus, uma urna apresentou problema e foi substituída por cédulas de papel.

De acordo com a Justiça Eleitoral do Amazonas, a seção fica em um canavial na zona rural. Com o acesso complicado, a urna de lona para ter os votos em papel demorou muito para chegar na sede do município, onde foi feita a contagem.

Outras nove seções fora do Brasil também não tinham sido concluídas, segundo o G1. Após a publicação da matéria, a atualização do resultado das eleições do Amazonas foi concluída às 18h30, de acordo com o site do Tribunal Regional Eleitoral.

(Foto: site TRE-AM)

Foram 2.110.875 votos, nenhum anulado e pouco mais de 67 mil em branco, além de mais de 51 mil nulos. Foi decretado o 2° turno para as eleições ao Governo do Amazonas com Wilson Lima (União Brasil), atual governador, segue na disputa com Eduardo Braga (MDB).