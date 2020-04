Cidade do Rio Grande do Norte registra terremoto nesta segunda (6)

Um terremoto com magnitude 2.0 na escala Richter foi sentido em João Câmara, cidade do Rio Grande do Norte, nesta segunda-feira (6).

O Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP) diz que este é o segundo episódio que a cidade tem este ano - no dia 30 do mês passado houve outro tremor de terra na área do município. João Câmara tem grande histórico de terremotos. Em 1986, registrou uma série de eventos que chegaram a 5.0 de magnitude na escala Richter.

O Laboratório Sismológico da UFRN (LabSis/UFRN) diz que não é possível saber como a evolução sismológica se dará, mas continua o monitoramento. "A atividade sísmica na região de João Câmara continua ocorrendo ao norte de Lagoa Rachada, nos limites dos municípios de João Câmara e Poço Branco, onde se iniciou a intensa atividade sísmica de 1.986", diz a nota.