Cidade na Bahia tem preço do óleo diesel mais caro do Brasil

Ilhéus, no sul da Bahia, tem o preço mais alto de diesel do Brasil, segundo um levantamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O valor foi registrado nas bombas dos postos de combustíveis na semana de 13 a 19 de março.

O valor cobrado pelo óleo diesel em Ilhéus é de R$ 6,65 o litro.

Uma guerra para encher o tanque: o que está por trás de tanto aumento na gasolina

Já a gasolina, o litro mais caro encontrado na Bahia foi em Juazeiro: R$ 8,20.

O estudo analisou os preços praticados nos postos de cidades e rodovias de todo o país.

Ilhéus e Barreiras registraram o maior valor no gás de cozinha: R$ 125. A média do país ficou em R$ 112,54.