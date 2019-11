Cidade natal de Bolsonaro pode ser extinta com aprovação de PEC

A cidade natal do presidente Jair Bolsonaro (PSL), Glicério, no interior de São Paulo, pode ser extinta com a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Pacto Federativo.

O município, de acordo com o censo do IBGE de 2010, tem 4.565 mil habitantes. Já na estimativa de população deste ano, a cidade aparece com 4.815 moradores.

Pela proposta do governo federal, os municípios que possuem até 5 mil habitantes e arrecadação própria inferior a 10% da receita total passariam a incorporar, a partir de 2026, o município vizinho.

De acordo com o IBGE, em 2016, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita de Glicério era de R$ 21.302,04 e 90,5% das receitas são oriundas de recursos próprios, ou seja, apenas 9,5% é de arrecadação própria.

O prefeito de Glicério, Ildo de Souza (PSDB), é contra a proposta do governo federal.

“Sou contrário. Não apoio e não aprovo. Se tivesse meu voto lá, não teria. Tem município pequeno com diculdade, tem sim, muitos. Mas não é por culpa do município. É pelo sistema que existe hoje na nossa política de distribuição de renda. O governo federal leva muito dos municípios e repassa pouco, essa é a realidade”, comentou o gestor.

Chave da cidade

Durante a campanha eleitoral de 2018, o então candidato à presidência da República Jair Bolsonaro recebeu, das mãos do prefeito Ildo de Souza, a chave de Glicério. Bolsonaro foi recebido por uma comitiva de vereadores da cidade e por Ildo.

Durante sua passagem pela cidade, ele discursou e falou em lembrar das suas raízes. “Aquele que esquece seu passado está condenado a não ter futuro. Não há dúvida que estou emocionado, nasci aqui no dia 21 de março de 1955”, disse o então candidato. Após o nascimento, Bolsonaro ficou apenas oito meses na cidade.