Cidade turística na Itália vai multar em até R$ 2,7 mil quem andar com traje de banho

Sorrento, cidade turística no litoral da Itália, conhecida pelas belas praias e casas coloridas nas encostas, agora vai multar quem circular pela cidade sem camisa ou com traje de banho em valores de 25 até 500 euros (cerca de R$ 2,7 mil).

O anúncio foi feito nas redes sociais do prefeito Massimo Coppola. Segundo o gestor, andar de "peito nu" estará proibido, seja homem ou mulher, por considerar "comportamento indecente". A publicação foi feita no dia 6 de julho.

"Sorrento é cada vez mais reconhecida no mundo como a capital do turismo e da hospitalidade de qualidade e esses comportamentos podem constituir um elemento de desconforto e desconforto tanto para os sorrentinos quanto para os turistas. Desta forma, queremos proteger e melhorar a habitabilidade da cidade, a qualidade de vida e como a pessoa se porta no centro e nos espaços públicos", afirmou.

A cidade fica na região da Costa Amalfitana onde, em junho deste ano, as autoridades locais implantaram novas regras para reduzir o tráfego de turistas ao longo da costa.

A medida proíbe que veículos com placas que terminam em número ímpar possam circular na estrada em datas pares, e vice-versa.