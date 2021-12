Cidades baianas têm risco de enchente após barragem aberta em Minas Gerais

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) divulgou um comunicado na tarde desta terça-feira (28) falando da abertura das comportas da barragem Machado Mineiro, no Rio Pardo, na região de Águas Vermelhas (MG). Com isso, o fluxo de águas vindo em direção à Bahia deve aumentar.

Há risco iminente de enchentes nas cidades de Itambé, Canavieiras, Mascote e Cândido Sales, segundo informou o Corpo de Bombeiros.

“A orientação às prefeituras é para que a população deixe as áreas de risco”, alerta o comandante do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, Adson Marchesini. Ele diz que a vazão será triplicada até o fim do dia.