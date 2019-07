Cidades mais frias da Bahia chegam a registrar temperaturas abaixo dos 10º C

O frio é uma condição bastante incomum para quem vive em Salvador, cidade que raríssimamente registra temperatura abaixo dos 20º C. No interior, por outro lado, há algumas cidades que se acostumaram a conviver com temperaturas baixas, que chegam a romper a barreira dos 10º C, para menos.

Entre as exceções estão Vitória da Conquista, conhecida como Suíça baiana, na região Sudoeste, e Piatã, no 'topo' da Chapada Diamantina, duas das que este ano têm marcado as temperaturas mais baixas, de acordo com os medidores meteorológicos.

Elas têm sido monitoras pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), em 2019 registrou a menor temperatura na cidade de Correntina, no Oeste. Por lá, os termômetros já chegaram a marcar 9,8º C neste ano.

“Essas cidades têm altitudes um pouco acima do nível do mar. Quanto mais alta a cidade, mais fria ela fica”, explica a meteorologista Diva Cordeiro, do Inema.

O órgão estadual fez o levantamento das dez cidades mais frias do estado desde que o ano começou. A lista fica dividida entre cidades do Sudoeste e Oeste. São elas: Correntina; Piatã; Brumado; Luís Eduardo Magalhães; Itapetinga; Vitória da Conquista; Umburanas (Delfino); Irecê; Itiruçu e Ipiaú.

Segundo a meteorologista, além da altitude, a passagem de uma frente fria pelo estado colaborou com a derrubada das temperaturas.

"Para os próximos dias, a previsão é de tempo instável no Nordeste da Bahia, sobretudo nas áreas próximas ao estado de Sergipe, onde são esperadas chuvas frequentes, variando de intensidade fraca a moderada", comenta ela, sobre a região onde ficam Coronel João Sá e Pedro Alexandre, cidades prejudicas com o rompimento de três barragens que cederam após as fortes chuvas.

"Em Salvador e região metropolitana, as chances de ocorrer chuvas neste fim de semana são mínimas. Somente na segunda-feira estão previstos eventos isolados de chuvas na capital. Nas demais áreas do Estado, o tempo continuará firme, ou seja, com predomínio de céu claro ao longo dos dias”, complementou o órgão, em nota.

Em Salvador, a temperatura deve variar entre 22º C e 28º C na próxima semana. A previsão para as dez cidades mais frias do estado para a próxima semana, segundo o Inema, é a seguinte:

Correntina (Máx. 32°C e Mín. 11°C)

Piatã (Máx. 23°C e Mín. 11°C)

Brumado (Máx. 31°C e Mín. 16°C)

Luis Eduardo Magalhães (Máx. 35°C e Mín. 18°C)

Itapetinga (Máx. 31°C e Mín. 16°C)

Vitória da Conquista (Máx. 27°C e Mín. 13°C)

Delfino (Máx. 29°C e Mín. 16°C)

Irecê (Máx. 30°C e Mín. 17°C)

Itiruçu (Máx. 27°C e Mín. 15°C)

Ipiaú (Máx. 28°C e Mín. 16°C)

*Com orientação do chefe de reportagem Jorge Gauthier.