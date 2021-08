Cidades que concluírem vacinação em adultos terão que devolver doses que sobrarem

As cidades que concluírem a vacinação contra a covid-19 em adultos de até 18 anos devem devolver as doses que sobrarem. A decisão é do Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que determinou que esses imunizantes sejam remanejados para os municípios que ainda não conseguiram ofertar as doses para todas as pessoas maiores de idade.

A decisão foi aprovada em reunião com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab). O prazo para que os municípios realizem essa entrega é de até 10 dias em relação à data de validade da vacina.

A reunião foi a mesma que autorizou a vacinação em adolescentes com comorbidades, de 12 a 17 anos. Esse púbçico já começou a receber o imunizante nesta segunda-feira (23).