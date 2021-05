Cientista baiano Elsimar Coutinho completaria 91 anos nesta terça-feira (18)

O médico Dr. Elsimar Metzker Coutinho completaria, nessa terça-feira (18), 91 anos de vida, grande parte deles dedicados à ciência e a melhoria da vida de seus pacientes, sobretudo das mulheres. Sem a sua presença física, por conta da Covid-19 que o acometeu no ano passado, o momento é de celebrar todo o legado por ele deixado e que continua seguido por sua equipe, que leva seus ensinamentos por todo Brasil.

Elsimar Coutinho era membro de 32 sociedades médicas e, só até o ano de 2000, havia participado de mais de 250 congressos como conferencista convidado. Ao todo, publicou mais de 350 trabalhos científicos, a maioria em revistas médicas internacionais como Nature, Endocrinology, Fertility and Sterility, American Journal of Obstetrics and Gynecology e Contraception.

Também publicou e editou mais de dez livros, a maioria no exterior. Sua obra sobre a menstruação, publicada em 1996, chegou à 8ª edição. A versão inglesa do livro foi lançada pela Oxford University Press e recebeu elogios de revistas médicas como Lancet, Journal of the American Medical Association (JAMA) e do British Medical Association cujo reviewer o classificou como obra prima.



