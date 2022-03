Cilindro de carro explode após motorista abastecer com gás no Ceará

Com a alta do combustível, um morador de Jaguaruana, a 188 km de Fortaleza, viajou até a Grande Fortaleza com o intuito de fazer a conversão do carro a gasolina para Gás Natural Veicular (GNV). Quando o primeiro abastecimento do carro com GNV estava sendo realizado, em um posto cerca de 200 metros distante da empresa que fez a instalação, o cilindro explodiu. Caso aconteceu em Maracanaú no fim da tarde desta quarta-feira, 16, e ninguém ficou ferido.

O posto fica localizado a 200 metros do estabelecimento responsável pela instalação. Cilindro instalado no veículo foi arremessado com a força da explosão e atingiu a loja de conveniência, em seguida voltou e atingiu um outro carro.

O veículo que explodiu foi um Voyage ano 2017, que atingiu um Gol ano 1997, além de danificar o teto e deixar um buraco na parede no estabelecimento comercial.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para um vazamento de GNV seguido de uma explosão. A guarnição do bairro Prefeito José Walter foi ao local.

O gerente do posto de combustível estava no local. A Perícia Forense do Ceará também foi acionada para verificar o ocorrido, conforme O POVO apurou.

As informações são do Jornal O Povo