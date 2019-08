Cinco bairros terão intervenções no trânsito no final de semana; confira

Neste final de semana, cinco bairros de Salvador receberão intervenções no tráfego de veículos pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) por conta de eventos que ocorrem na cidade. Pituba, Liberdade, Cajazeiras, São Marcos e Orla receberão eventos e os condutores devem ter atenção ao circular pelas vias do bairro.

Em São Marcos o tráfego será interditado na Praça São Marcos (Final de linha), das 17h às 21h deste sábado (17) para a realização da Cruzada Evangelistica.

O bairro da Pituba sediará a 47ª Corrida Duque de Caxias, que ocorrerá neste domingo (18). A Transalvador fará a interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 06h, em uma faixa de tráfego, da Rua Território do Amapá (saída da esquina com a Av. Paulo VI), Av. Paulo VI, Praça Marconi, Rua Bahia, Av. Octávio Mangabeira (Jardim dos Namorados / Jardim de Alah / Armação / Retorno próximo ao Aeroclube / Armação / Costa Azul), Rua Fernando Menezes de Góes, Rua Amazonas, Av. Paulo VI e Rua Território do Amapá (chegada no segundo portão da EsAEx / CMS).

Também no domingo (18) uma carreata e festa da padroeira Nossa Senhora da Esperança irá ocorrer na orla da cidade. A Transalvador irá interditar progressivamente o tráfego a partir das 9h. Serão modificados uma faixa na Rua Marquês de Queluz (Saída Rancho do Cupim), Rua Carimbamba, Av. Octávio Mangabeira, Av. Simon Bolívar, Av. Professor Manoel Ribeiro, Rua Xingu, Rua Solimões, Rua Arthur de Azevedo Machado e Rua Yvan Barreto de Carvalho (Chegada Paróquia Nossa Senhora da Esperança).

A 1ª Procissão Omolú Azoany, na Liberdade, ocorrerá neste domingo (18). A Transalvador fará a interdição progressiva do tráfego de veículos, em uma faixa, a partir das 10h, no Largo da Lapinha (saída), Estrada da Liberdade, Rua Camamu, Rua 13 de Maio (chegada Ilé Ségbònrànsí Awo Sàsàrà).

Cajazeiras VII sediará a II Parada da Diversidade de Cajazeiras VII neste domingo (18). Haverá a interdição progressiva de veículos a partir das 14h, em uma faixa de tráfego na Rua Dr. Jorge Costa Andrade (saída no Hotel Extasy), Estrada do Matadouro, Rua do Boiadeiro, Rua Prof. Jaime de Sá de Menezes (chegada no Final de linha de Cajazeiras VII). De acordo com a Transalvador, “o tráfego voltará à normalidade tão logo as condições locais o permitam”.

A Pituba também receberá, no domingo (18), a procissão de Nossa Senhora da Assunção. A Transalvador fará a interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 16h30, em uma faixa, na Rua das Rosas (saída na Paróquia Nossa Senhora da Assunção), Rua das Orquídeas, Av. Paulo VI, Rua das Dálias, Rua Alexandre de Humboldt, Rua Guillard Muniz, Rua das Angélicas e Rua das Rosas (chegada na Paróquia Nossa Senhora da Assunção).