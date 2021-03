Cinco carros pegam fogo dentro de condomínio no Imbuí

Cinco carros foram atingidos por um incêndio dentro de um condomínio residencial no bairro do Imbuí, na manhã desta segunda-feira (1º). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 8h, na Rua João José Rescala.

Ao todo, cinco veículos foram atingidos, quatro em perda total e um com danos parciais. Duas viaturas dos bombeiros foram enviadas ao local para combater as chamas.

Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver que as chamas chegaram a ficar bem altas.

