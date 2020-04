Cinco cidades do interior da Bahia serão equipadas para fazer testes de covid-19

Cinco cidades do interior da Bahia estão sendo equipadas para realizar testes de covid-19. Porto Seguro, Guanambi e mais um município que ainda será definido vão receber as máquinas capazes de realizar a tarefa. Já Vitória da Conquista e Barreiras já possuem esses aparelhos, mas, agora, eles serão atualizados com o protocolo do Ministério da Saúde.

Assim, municípios que demoravam até sete dias para receber os resultados poderão obtê-los em até 48h. Todas as cidades possuem técnicos que estão sendo treinados no Laboratório Central da Secretaria da Saúde do Estado, em Salvador. Em Barreiras, aliás, os exames serão realizados em parceria com a Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB).

Para o secretário da Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas, a iniciativa ajudará que ações de saúde pública sejam tomadas mais rapidamente. “O Lacen, em Salvador, já vem fazendo um grande número de testes e dando respostas rápidas. Com essa descentralização, a agilidade será ainda maior, possibilitando que todas as medidas em relação aos pacientes e contactantes sejam ainda ágeis. É uma importante ação no combate ao novo coronavírus”.

De acordo com a diretora-geral do Lacen, Arabela Leal, a Secretaria da Saúde está fazendo cessão de uso de três equipamentos de PCR rápido para a descentralização. “Não se pode confundir com testes rápidos. São máquinas capazes de processar até 12 testes de uma só vez. Na máquina de Vitória da Conquista e na nossa aqui em Salvador, nós conseguimos fazer mais de 90 testes de uma só vez”, explicou Arabela.

Ainda segundo a diretora-geral, com os novos equipamentos no interior, as respectivas regiões serão atendidas mais rapidamente e o Lacen, em Salvador, deverá ser desafogado. Conquista deverá estar apta a realizar os testes na semana que vem - já Barreiras esperará um pouco mais. "Na UFOB, o início será mais demorado pois eles estão esperando alguns insumos", explicou Arabela.

"Em Conquista e na UFOB, serão os mesmos testes feitos no Lacen Salvador. Nos outros três municípios, serão PCR rápidos. A diferença é que esse PCR rápido realiza uma quantidade menor de pacientes. No PCR tradicional, podemos fazer até mais 90 pacientes por vez. O outro faz 12, não é para grande volume”, disse a diretora-geral do Lacen.

De acordo com a coordenadora técnica do Núcleo Regional de Saúde do Sudoeste, Karoline Rebouças, o Lacen de Vitória da Conquista recebe uma média diária de 30 a 50 testes, provenientes de 74 municipios. "Não vamos mais enviar para o Lacen de Salvador. Hoje, as nossas coletas enviadas para Salvador demoravam até 7 dias para ter o resultado. Agora, teremos resultados em até 48 horas”, falou.

Ainda segundo Karoline, a unidade é fruto de uma parceria entre Estado e Município. “O Governo do Estado sugeriu descentralizar a testagem da covid-19. Como Conquista já realizava a testagem de HIV em uma máquina que faz também a testagem da covid-19, o município foi contemplado”.