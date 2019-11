Cinco hamburguerias 100% Petfriendly em Salvador: 'Até ser humano é bem vindo'

Maldade? Que nada! Na Melt tem kit de petiscos (Foto: Divulgação)

Hoje não tem muito lero-lero, seus cabras! Vamos indicar cinco lugares - no caso, hamburguerias - em que há a mínima restrição para a entrada de animais. Sim, a manchete acima pode parecer estranha, até porque ou o estabelecimento é Petfriendly ou não é! Mas, no conceito do Lampião Cãogaceiro, "100% Petfriendly" é aquele espaço que não restringe por espécie, raça ou porte. Lugares em que, como disse o chef da Tá Rebocado Hamburgueria, "até os humanos são bem-vindos".

Na Melt Hamburgueria, que se engaja em causas animais e disponibiliza um kit de petiscos para os cães dos clientes, a única regra é "ter amor pelo seu pet". A The Black Beef preza tanto pelo respeito aos bichos que seu cardápio tem sorvete de baunilha com biscoito canino. A Bravo Burguer e Beer e a Muu Hamburgueria também abrem espaço para qualquer ser vivo. No final das contas, para além de regras, o que prevalece aqui é o bom senso. Sempre! Se liguem na nossa lista com endereço, contatos e perfis no Instagram!

1 - Melt Hamburgueria

Como é bom ir de galera, quer dizer, de matilha para a hamburgueria (Foto: Divulgação)

Regras Petfriendly: A Melt não tem regras específicas. A única regra é que o dono tenha muito amor pelo seu pet. A hamburgueria aceita animais de todos os portes, raças ou sem raça definida.

Cardápio Pet Friendly: Todos os Pets que vão na loja recebem um kit de petiscos. "Afinal de contas eles não merecem ficar só olhando, né?", diz a empresária Michele Duran. Além disso, todos ganham água à vontade!

Melt: referência Petfriendly (Foto: Divulgação)

Causas Pet: A Melt é muito engajada na causa Pet. Há sempre campanhas que revertem parte da venda de hamburguers em doações a instituições como ABPA e Instituto Patruska. A Melt também participa de eventos e sorteios da ONG Geamo e é ponto de coleta da Castrampinha.

Diferencial: Tem se tornado cada vez mais referência Pet Friendly e recebe aniversários pet no espaço.

Endereço: Rua Anisio Teixeira - Shopping Boulevard 161 - Itaigara

Tel: (71) 99612-9081

Instagram: @somosmelt

2 - Tá Rebocado Hamburgueria

Onde todos os animais são bem-vindos (Foto: Divulgação)

Regras Petfriendly: A única regra é o bom senso. Todas as espécies, raças e portes são bem-vindas.

Cardápio Pet Friendly: Não

Causas Pet: Não

Diferencial: A Tá Rebocado tem um espaço amplo e arejado e pensa em "todos os seres vivos". "Você não vai ver placa Petfriendly pois gostamos de todos. "Até os humanos são bem vindos. Tratamos com carinho e atenção o humano e o pet", diz o chef e proprietário Thiago Mascarenhas.

Endereço: Rua Professor Sabino Silva, 179, Jardim Apipema, Barra

Instagram: @tarebocado

3 - The Black Beef

Na The Black Beef tem até sorvete pet (Foto: Divulgação)

Regras Petfriendly: Cães de médio e grande porte são bem-vindos na área externa. Cães de pequeno porte podem ficar na área interna se estiverem no colo dos tutores. É proibido colocar os dogs sobre as cadeiras ou mesas.

Cardápio Pet: O sorvete de baunilha com biscoito canino custa R$6. A água é cortesia. A hamburgueria tem o projeto de criar um mini hamburguer para cães, mas ainda não há data de lançamento.

Causas Pet: A hamburgueria faz campanhas de arrecadação de ração para abrigos. A última foi até 31 de outubro. Novas campanhas virão!

Endereço: Shopping Paseo Itaigara, Rua Rubens Guelli, Nº 135, Loja 133-A

Tel: (71) 3506-5666

Instagram: @theblackbeef

4 - Bravo Burguer e Beer

Bravo: Quatro lojas Petfriendly (Foto: Divulgação)

Regras Petfriendly: Todas as três unidades da hamburgueria aceitam pets de todos os portes e tamanho. A permissão é apenas nas áreas externas. A recomendação é que mantenham os cães sempre no chão e na coleira.

Cardápio Pet Friendly: Não

Causas Pet: Não

Obs: A loja do Shopping da Bahia segue as regras do shopping

Endereço: Rua das Hortências, 478, Pituba; no Alpha Mall (Av. Alphaville, 151); e Av. Sete de Setembro, 3959, Barra.

Tel: (71) 3561-0829

Instagram: @eusoubravo

5 - Muu Hamburgueria

Grandões também são aceitos na Muu (Foto: Divulgação)

Regras Petfriendly: Os pets são permitidos nas duas unidades. Na Pituba, eles podem ficar na área externa, onde há mesas, balcão e ainda uma vasilha com água para se refrescarem. No Rio Vermelho, os cães podem ocupar toda a parte do deck.

Cardápio Pet Friendly: Não

Causas Pet: Não

Endereço: Av. Paulo VI, 1609, Pituba e Rua Conselheiro Pedro Luiz, 348, Rio Vermelho.

Tel: (71) 3017-7710

Instagram: @muuhamburgueria