Cinco homens são presos furtando peças de veículos apreendidos no Pátio do Cia

Cinco homens foram presos em flagrante na terça-feira (22), por policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) furtando peças de automóveis e motocicletas apreendidas no Pátio do Cia.

Quatro eram responsáveis pelos furtos e um era o proprietário de uma sucata onde receptava o material ilícito. “Eles disserem já eram contumaz nessa prática e já haviam realizados furtos naquele pátio ao menos cinco vezes”, explicou o titular da DRFRV, delegado Marcelo Tannus.

(Fotos: Divulgação/Ascom PC) (Fotos: Divulgação/Ascom PC)

Os policiais se deslocaram para o estabelecimento e lá também foram encontradas diversas peças automotivas sem qualquer nota ou documento fiscal que justifique a origem. Todos foram encaminhados a delegacia onde foram autuados em flagrante por furto qualificado, associação criminosa e receptação.