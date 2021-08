Cinco homens são presos por roubo de animais em fazendas da Bahia

Cinco homens apontados como responsáveis pelo furto de animais de fazendas localizadas na região de Inhambupe foram presos na noite de terça-feira (17), durante uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Com eles foram apreendidos um caminhão boiadeiro, dinheiro e um automóvel Ford KA que funcionava como ‘batedor’.

Segundo informações da PRF, as prisões ocorreram após uma longa investigação das forças policiais que foram iniciadas na manhã da útima terça-feira (17), quando as equipes iniciaram diligências na região de Laje (BA) com o objetivo de prender os envolvidos e desmantelar a quadrilha especializada no furto de animais.

Por volta das 19h15, após terem informações de inteligência repassadas pela força tarefa, os policiais abordaram um veículo suspeito em frente a unidade operacional da PRF de Santo Antônio de Jesus (Km 265 – BR 101), com cinco ocupantes. Durante a entrevista e após consulta aos sistemas de segurança da polícia, a polícia constatou que um dos homens era foragido da justiça e possuía um mandado de prisão em aberto.

Após alguns minutos de conversa, eles acabaram confessando a participação nos crimes de furto de animais subtraídos de propriedades rurais da região de Inhambupe. Dentro do carro foi encontrado cerca de 20 quilos de carne fresca e também foram apreendidos ferramentas como alicates, serras, arame e apetrechos utilizados para cometer os crimes. Também foi apreendido R$ 12.778,00.

Em continuidade, os policiais se dirigiram a zona rural de Valença e localizaram um caminhão boiadeiro e visualizaram cabeças de gado que estavam em dois currais. Os homens foram presos em flagrante e levados com todo o material apreendido para a Delegacia de Polícia Civil.