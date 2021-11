Cinco morrem em batida entre van e carreta na BR-324

Um acidente entre uma van e uma carreta deixou cinco mortos na noite da sexta-feira (12), na BR-324, perto da cidade de Terra Nova.

A van bateu no fundo da carreta, em circunstâncias que ainda são apuradas. A batida aconteceu por volta das 21h, na altura do KM 558, no sentido Salvador-Feira.

Além dos mortos, duas mulheres ficaram feridas e foram levadas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Viabahia, responsável pelo trecho, para o Hospital Clériston Andrade, em Feira.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) diz que o grupo viajava de Salvador para Riachão do Jacuípe na van. Uma equipe da PRF esteve no local para ajudar com o tráfego, que chegou a ficar congestionado no final da noite enquanto veículos não foram retirados e vítimas recebiam atenção.

Os mortos - quatro mulheres e um homem - ainda não tiveram nomes divulgados. O homem era o motorista da van e ficou preso às ferragens com o impacto da batida, que destruiu a parte frontal do veículo.