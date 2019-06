Cinco motéis de Salvador são autuados em fiscalização do Procon-Ba

Cinco motéis foram autuados pela Operação Afrodite, realizada pela Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA), desde 30 de maio segundo informações divulgadas nesta segunda-feira (10) pelo órgão. A operação está fiscalizando fornecedores de produtos e serviços referentes ao Dia dos Namorados (12) em Salvador. Os estabelecimentos autuados apresentaram irregularidades no armazenamento e exposição de produtos com o prazo de validade vencido.

“Os consumidores que sofrem danos à saúde quando consomem alimentos impróprios em motéis ou quando compram acessórios e produtos em sexshops não costumam reclamar o ocorrido nos órgão de defesa do consumidor, principalmente pelos constrangimentos sofridos. A ação preventiva do Procon é importante para evitar esses problemas”, afirmou Iratan Vilas Boas, diretor de fiscalização do Procon-BA.

Além do vencimento dos produtos, o órgão também está fiscalizando problemas de ausência ou inadequação de preços, falta de informação em geral, vendas casadas e de comercialização de produtos falsificados ou impróprios ao consumo. Os fornecedores autuados responderão a processos administrativos e poderão pagar multas, a depender da situação.

A próxima fase da Operação Afrodite 2019 já está em andamento e tem, como alvo, fornecedores de produtos em sexshops. Quem quiser fazer qualquer denúncia ao órgão pode utilizar o aplicativo Procon Mobile ou encaminhar um e-mail para denuncia.procon@sjdhds.ba.gov.br.