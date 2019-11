Cinco novas instituições de Portugal passam a aceitar a nota do Enem; veja lista completa

Estudantes que pretendem pleitear uma vaga em instituições de ensino superior portuguesas por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) vão contar com cinco novas universidades para ir em busca desse sonho. Os novos convênios foram firmados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na terça-feira, 19. Com estes acordos, agora são 47 universidades que usam este critério para admissão de brasileiros em seus cursos.

As instituições que, a partir destas assinaturas, também passam a integrar o Enem Portugal são o Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes (Ismat), em Portimão; Instituto Superior Dom Dinis (Isdom), em Marinha Grande; Instituto Superior de Gestão (ISG), em Lisboa; Instituto Superior de Gestão e Administração de Santarém (Isla Santarém), em Santarém; e Instituto Superior de Gestão e Administração de Gaia (Isla Gaia), em Vila Nova de Gaia.

Como funciona o Enem Portugal

Para conseguir estudar em terras portuguesas com o Enem é preciso tirar uma boa nota na avaliação e já ter concluído o ensino médio. Todos os trâmites devem ser feitos diretamente com a instituição de escolha, no geral as informações estão concentradas nos sites das mesmas, como datas de inscrição, cursos ofertadas e valor das mensalidades ou anuidade. O governo do Brasil não repassa nenhum tipo de verba para custear a estadia e estudos dos aprovados.

Apesar das universidades serem públicas, elas são pagas, por isso é preciso saber qual o valor do curso, da taxa de candidatura (se for o caso) e as formas de pagamento aceitas. Além disso, é importante ficar atento quanto a escala de classificação por nota, já que a do Enem e 0-1000 e a maioria em Portugal é 0-200, é necessário dividir a nota por cinco.

Universidades de Portugal que aceitam o Enem

1. Universidade de Coimbra (UC)

2. Universidade do Algarve (UAlg)

3. Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria )

4. Instituto Politécnico de Beja (IPBeja)

5. Instituto Politécnico do Porto (P.Porto)

6. Instituto Politécnico Portalegre (IPP)

7. Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA)

8. Instituto Politécnico de Coimbra (IPC)

9. Universidade de Aveiro (UA)

10. Instituto Politécnico da Guarda (IPG)

11. Universidade de Lisboa (ULisboa)

12. Universidade do Porto (U.Porto)

13. Universidade da Madeira (UMa)

14. Instituto Politécnico de Viseu (IPV)

15. Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarem)

16. Universidade dos Açores (UAc)

17. Universidade da Beira Interior (UBI)

18. Universidade do Minho

19. Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário (Cespu)

20. Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (Universidade Lusófona)

21. Instituto Politécnico de Setúbal (IPS)

22. Instituto Politécnico de Bragança (IPB)

23. Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB)

24. Universidade Lusófona do Porto (ULP)

25. Universidade Portucalense (UPT)

26. Instituto Universitário da Maia (Ismai)

27. Instituto Politécnico da Maia (Ipmaia)

28. Universidade Católica Portuguesa (UCP)

29. Universidade Fernando Pessoa (UFP)

30. Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida (ISPA)

31. Instituto Leonardo da Vinci (ILV)

32. Escola Superior de Saúde do Alcoitão (Essa)

33. Universidade Lusíada - Norte

34. Universidade Lusíada

35. Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC)

36. Escola Superior Artística do Porto (Esap)

37. Universidade Europeia

38. Instituto Universitário de Lisboa (Iscte-IUL

39. Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa (ESSNorteCVP)

40. Universidade Autônoma de Lisboa (UAL)

41. Instituto Politécnico da Lusofonia (Ipluso)

42. Instituto de Estudos Superiores de Fafe (IESFafe)

43. Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes (Ismat)

44. Instituto Superior Dom Dinis (Isdom)

45. Instituto Superior de Gestão (ISG)

46. Instituto Superior de Gestão e Administração de Santarém

47. Instituto Superior de Gestão e Administração de Gaia