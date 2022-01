Cinco pessoas da mesma família morrem após carro ser soterrado em Minas

Cinco pessoas da mesma família morreram depois que o carro em que estavam foi soterrado no deslizamento de uma encosta em um condomínio de Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Elas desaparecem no sábado (8), em meio a uma forte chuva.

Os corpos de três adultos e duas crianças foram achdos somente na segunda-feira (10) e início da madrugada de terça (11), depois de trabalho de busca pelos bombeiros de Minas Gerais.

O primeiro corpo achado foi o da pequena Ana Alexandrino santos, de 3 anos. Também morreram o pai dela, Henrique Alexandrino dos Santos, 41, a mãe, Deisy Lúcia Cardoso Alexandrino dos Santos, 40, o irmão Vitor Cardoso Alexandrino Santos, de 6 anos, e o motorista do carro, Geovane Vieira Ferreira, de 42, que era da mesma família. O corpo do menino de 6 anos foi o último a ser achado, já na madrugada de hoje.

O carro foi arrastado por cerca de 400 metros pela lama, ficando completamente destruído. A menina foi arremessada para fora do veículo com a força da enxurrada.

Uma retroescavadeira foi usada nas buscas. Parte do carro da família, totalmente retorcido, foi achado às 18h da segunda.

(Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Desaparecimento

A família saiu da cidade de Paula Cândido para ir até o aeroporto dos Confins, em Belo Horizonte. Deisy ligou para familiares por volta das 13h30 do sábado, explicando que como a BR-040 estava interditada, iam tomar outro caminho, que não foi detalhado.

Depois disso, a família não teve mais notícias deles. Uma câmera do pedágio da Via 040, em Itabirito, registrou a passagem do carro às 15h do sábado.

"A todo momento a gente achava que eles poderiam ter ficado ilhados, até abrigados em uma casa, em algum lugar que tivesse sem sinal. A gente sempre pensa num acidente, mas a gente achava que talvez eles estivessem seguros, mas infelizmente não foi isso", lamentou ao G1 a prima de Henrique, Cibele Batalha Soares.

A avalanche que atingiu o carro da família aconteceu na tarde do sábado, destruindo uma casa do condomínio, que foi arrastada por vários metros. No local, ninguém ficou ferido.

(Foto: Divulgação)