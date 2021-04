Cinco pessoas morrem após acidente entre carro, moto e caminhões no Sul da Bahia

Cinco pessoas morreram após um grave acidente, nesta sexta (16), na BR-101, na altura do município de Itagimirim, no sul da Bahia. O local do acidente fica a cerca de 22 quilômetros do Centro da cidade de Eunápolis. O acidente envolveu diversos veículos. Um carro com cinco pessoas foi atingido por uma carreta e invadiu a pista do sentido oposto. Na contramão, o carro se chocou com uma motocicleta que trafegava na via. Uma carreta, que seguia atrás da moto, não conseguiu parar e se chocou com o carro e com a moto já acidentados.



Com impacto, o veículo modelo Uno capotou para fora da pista. Quatro mulheres que estavam no carro morreram. Apenas o motorista escapou com vida. Maurício Santana Pessoa, 32 anos, foi encaminhado para o Hospital Regional com ferimentos leves. O condutor da motocicleta também morreu.



De acordo com as informações do Radar 64, morreram: Josilene Santos Rocha, 34 anos, Juscélia José dos Santos, 43 anos, a filha dela, Leidiara Santos de Jesus, de 25 anos, além de Valdirene Maria de Azevedo Dias, de 33 anos. Elas estavam no carro. Enquanto o motociclista foi identificado como Edvaldo Olmo, de 58 anos.



As mulheres seguiam do distrito de Caiúbi, no município de Itapebi, em direção a Eunápolis, para realizar serviços bancários. Já Edvaldo Omo residia no bairro Pequi, em Eunápolis



O motorista da caçamba, que bateu no carro em um primeiro momento, disse que teve que frear bruscamente por causa de uma carreta de eucalipto que reduziu a velocidade de modo repentino em sua frente. “Havia uma fila de veículos. Acabei tocando no Uno, que foi para a contramão e bateu de frente com a moto. Aí o Uno e a moto foram arrastados por uma carreta, que vinha em direção a Itagimirim”, relatou o motorista da caçamba ao site Radar64.



As causas acidentes serão apuradas pela Polícia Civil baiana.