Cinco pessoas morrem e dez ficam feridas em acidente com ônibus no Sul da Bahia

Cinco pessoas morreram e dez ficaram feridas após um acidente envolvendo um ônibus da empresa Viação Cidade Sol, que fazia a linha Jequié/Ilhéus, e um caminhão carrefado de pallets de madeira. O acidente ocorreu por volta das 21h20 de quinta-feira (22), no Km 447 DA br-101, nas proximidades do trevo da cidade de Iruçuca, no Sul da Bahia. O ônibus havia saído de Jequié às 18h. Segundo testemunhas, o caminhão estava na contramão, quando bateu na lateral do ônibus.

Após o acidente, o caminhão pegou fogo e foi totalmente queimado. Todas os feridos foram socorridos para hospitais da região, incluindo os dois passageiros da carreta. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), há três vítimas em estado grave. As causas do acidente ainda serão investigadas.

Ainda de acordo com informações da PRF, viajavam no ônibus 13 passageiros e dois motoristas. Um dos motoristas do ônibus, Carlos Dos Santos Júnior, 50 anos, e os passageiros Jociane Silva dos Santos, 27, José Gutemberg Dias Neto, que não teve a idade informada e outros dois que não tiveram a identidade divulgadas, não resistiram e morreram. Nenhum deles teve a identidade divulgada. Esse é o segundo acidente que envolve ônibus e caminhão, com vítimas fatais, que acontece na Bahia esta semana.

O motorista Carlos Antonio dos Santos Júnior não resistiu e morreu

(Foto: Reprodução)

Em nota, a Viação Cidade Sol lamentou o acidente e informou que, segundo depoimento de testemunhas, apesar dos esforços do motorista para evitar o acidente, a carreta carregada de pallets invadiu a mão contrária da rodovia, vindo a colidir com o ônibus da empresa.

"A Viação Cidade Sol está prestando assistência às famílias dos quatro clientes e do nosso colaborador, vítimas que lamentavelmente vieram a óbito. Clientes que não sofreram lesão ou que já receberam alta médica, estão sendo encaminhados aos seus respectivos destinos. Também está sendo disponibilizada toda a assistência necessária aos clientes que se encontram sob intervenção médica. A Viação Cidade Sol lamenta o trágico ocorrido e manifesta sua solidariedade às famílias das vítimas e à comunidade", diz a nota.

O advogado da empresa, Henrique Menezes, informou que eles ainda não tiveram acesso à lista de passageiros do ônibus. Eles ainda fazem o levantamento e aguardam a confirmação da identificação das vítimas fatais pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Na última terça-feira (20), um acidente envolvendo um ônibus e dois caminhões deixou uma pessoa morta, seis em estado grave e outras dez feridas. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 4h20, no Km 753 da BR-101, nas proximidades da cidade de Itabela, no Extremo Sul da Bahia. Com os veículos na pista, a PRF precisou interditar totalmente o trecho por três horas.