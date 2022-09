Cinco pessoas são baleadas em atentado no Engenho Velho da Federação

Cinco pessoas foram baleadas na noite desta quinta-feira (8) no bairro Engenho Velho da Federação, em Salvador. Quatro vítimas atingidas pelos disparos foram socorridas para o Hospital Geral do Estado (HGE). A quinta pessoa levou um tiro de raspão e não procurou atendimento médico, segundo testemunhas. Este foi o terceiro tiroteio no bairro nas últimas 48h.

De acordo com a Polícia Militar, homens armados passaram em um veículo e abriram fogo contra o grupo que estava em frente a um mercado na Rua Apolinário Santana. Os criminosos fugiram abandonando o carro, que havia sido roubado no início do mês no bairro Cidade Jardim e usava uma placa clonada. Ainda não há informações sobre a autoria ou a motivação do crime.

Segundo informações preliminares obtidas pelo CORREIO, o alvo era o irmão de um traficante, que não teve o nome divulgado, e que estava no grupo atingido pelos disparos. Ele está entre as vítimas socorridas para o HGE.

Por conta do crime, o policiamento no bairro foi reforçado. Equipes do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto), da 41ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Federação) e da Rondesp Atlântico estão no local fazendo rondas para localizar e prender os envolvidos no crime.

Suspensão de aulas

No final da manhã desta quinta-feira, outro tiroteio foi registrado no bairro. Por conta da situação, três escolas municipais suspenderam as aulas. Segundo a TV Bahia, pela tarde 633 alunos ficaram sem aula e pela noite, 204 estudantes não puderam ir para as escolas: Escola Municipal Iacy Vaz Fagundes, Escola Municipal Makota Valdina e Escola Municipal Cidade De Jequié.

Tiroteio

Na noite de terça-feira (6), o policiamento tinha sido intensificado na localidade conhecida como Baixa da Égua, no Engenho Velho da Federação, depois que moradores denunciaram uma intensa troca de tiros entre traficantes.

Segundo moradores, o confronto aconteceu entre grupos rivais das comunidades da Lajinha e do Forno. Em um vídeo, gravado por testemunhas, é possível ouvir os disparos. Ao fundo também dá para ouvir uma mulher desesperada pedindo notícias do filho.