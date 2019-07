Cinco pessoas são mortas em Camaçari no sábado

O fim de semana na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foi violento. Só no último sábado (6), cinco pessoas foram assassinadas, de acordo com o boletim diário da Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-BA).

Entre as mortes, há, inclusive, um triplo homicídio. Três homens foram mortos na localidade conhecida como Parque Real Serra Verde, na Cascalheira, às 14h. Até a manhã deste domingo (7), a identidade dos três constava como ignorada pela polícia.

Segundo o Departamento de Comunicação Social da Polícia Militar, policiais militares da 12º Batalhão (Camaçari) foram acionados após receber a informação de que três homens tinham sido vítimas de disparos de arma de fogo.

Duas das vítimas estavam caídas no chão, enquanto o terceiro homem estava dentro de um Chevrolet Blazer. No local, os policais isolaram a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para remoção.

Mais cedo, Anderson dos Santos Almeida, 22 anos, foi morto na Estrada da Cetrel, em frente à barraca Point do Coco, em Abrantes. O crime aconteceu às 9h35.

Segundo a Polícia Militar, policiais da 59ª Companhia Independente (Vila de Abrantes) foram informados sobre um corpo de homem que tinha sido vítima de arma de fogo. Ao chegar no local, a PM informou que isolou a área e solicitou a remoção do corpo ao DPT.

Aos policiais, familiares que estiveram no local disseram que Anderson tinha sido sequestrado por suspeitos que estavam em um Ford Focus preto.

Já na noite do sábado, às 20h40, a jovem Vanessa de Souza Santos, 19, foi assassinada na Rua Santa Maria, no loteamento Algaroba I, próximo ao cemitério. Os casos devem ser investigados pela Polícia Civil.