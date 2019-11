Cinco praias da Bahia passam por limpeza para retirar vestígios de óleo

Cinco praias da praia estão passando por limpeza por ainda terem vestígios de óleo, segundo a Marinha. As localidade onde ainda é possível encontrar resíduos são Maraú, Igrapiúna, Jandaíra, Conde e Esplanada. A avaliação dos locais foi realizada nesse domingo (17).

Também estão sendo realizadas ações de limpeza nas praias de Araioses e Tutóia, no Maranhão; Luís Correia, Ilha Grande e Parnaíba, no Piauí; Maxaranguape e Natal, no RN; Barra de São Miguel e Japaratinga, em Alagoas; Conceição da Barra, Linhares, Aracruz e São Matheus, no Espírito Santo.

Os únicos estados do Nordeste onde não foram encontrados vestígios são Ceará, Paraíba, Sergipe e Pernambuco. Desde o reaparecimento das manchas no Piauí,

Os resíduos já chegaram ao Sudeste, nas praias do Espírito Santo. "Os vestígios de óleo que aparecem no Espírito Santo vêm sendo recolhidos prontamente em todas as localidades", informou a Marinha, em nota. Desde o início da operação, já foram recolhidas 4.500 toneladas de resíduos de óleo retirados das praias nordestinas.

Atuam na operação de limpeza 5.298 militares da MB, 22 navios, sendo 21 da MB e 1 da Petrobras, 3 aeronaves, sendo 1 da MB, 1 da Força Aérea Brasileira (FAB) e 1 da

Petrobras, além de 29 viaturas e 252 militares do Exército Brasileiro (EB), 6 militares da Força Aérea Brasileira (FAB), 68 servidores do Ibama, 55 do ICMBio, 3.873 da Defesa Civil e 440 funcionários da Petrobras.