Cine Glauber Rocha: Estado deve abrir mão de aluguel por gratuidade para estudantes

A situação do Cine Teatro Glauber Rocha será tema de discussão entre representantes das secretarias estaduais de Cultura, Fazenda, Educação e Administração nesta sexta-feira (24), em Salvador. A reunião será realizada a pedido do governador Rui Costa.

Entre as ideias que serão apresentadas, o Governo do Estado, proprietário do imóvel, abrirá mão do aluguel pago pelo administrador do espaço cultural. O objetivo é utilizar o valor, através de permuta, para estimular a presença de alunos da rede estadual de ensino em sessões de cinema.



Sem o apoio financeiro do seu principal parceiro, o Banco Itaú, o espaço chegou a anunciar o encerramento das atividades, mas após entendimento entre os sócios locais, Adhemar Oliveira e Cláudio Marques, e o antigo parceiro ficou definida a continuidade da operação do espaço.



De acordo com os sócios, o local passará a operar sem o nome Espaço Itaú de Cinema e permanecerá fechado para mudanças da comunicação visual e outros ajustes necessários. Fechado desde o último dia 16, o espaço deve ser reaberto o mais breve possível. Em nota divulgada à imprensa no dia 17 de setembro, Adhemar e Cláudio afirmam que buscam novos sócios para o negócio.