Cinegrafista é encontrado morto em Pirajá

Um jovem morreu na manhã deste domingo (13) no bairro de Pirajá. O corpo do cinegrafista Danilo Teles foi encontrado na Rua São José de Águas Claras. Segundo a Polícia Civil, o corpo foi encontrado, sem identificação, com ferimentos provocados por arma de fogo. O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios e a autoria e motivação ainda estão sendo apuradas.

Nas redes sociais amigos de Danilo lamentam a perda. Em sua página no Facebook, já é possível encontrar algumas mensagens de pesar. “Não tô acreditando ainda irmão !!!! O dia de hoje pra mim sempre será dias tristes ! Vai em paz querido amigo irmão ... A gente se reencontra na eternidade !”, diz uma das mensagens postadas.



Mensagem deixada por amigo na página de Danilo no Facebook (Foto: Reprodução Internet)