Cinema negro: III Mimb tem filmes, palestras e premiação de curtas

A Mostra Itinerante de Cinemas Negros Mahomed Bamba (Mimb) começa nesta quarta-feira (30) e, diferente das outras duas edições, acontece exclusivamente de forma virtual. Uma imposição da pandemia do coronavírus, mas que não desacelera a quantidade de atividades e produções exibidas pela Mostra que já exibiu mais de 150 filmes para cerca de 7 mil pessoas nos últimos anos. Veja a lista completa dos filmes exibidos nesta edição ao final da matéria.

Em 2020, o evento vai do dia 30 de setembro a 9 de outubro. A exibição dos filmes acontecerá através de uma parceria com a VIDEOCAMP - plataforma online que reúne filmes com potencial de impacto para sessões coletivas e gratuitas.

"A Mimb atua ampliando espaços de acesso às obras cinematográficas produzidas por realizadoras e realizadores negros da diáspora. O projeto surge com o objetivo de apresentar novas possibilidades para o mercado audiovisual, criando uma política de representação efetiva, com narrativas descolonizadas para comunidade negra", disse Daiane Rosário - idealizadora e uma das coordenadoras da mostra.

A cantora Márcia Short faz um pocket show de abertura do evento ainda nesta quarta. A apresentação será exibida no YouTube do Mimb a partir das 19h. Quem quiser curtir o samba pode acessar este link e preparar o pé para sambar.

Os filmes:

1. Merê (2018)

Sinopse: Um filme de Mulheres que parte da experiência da diretora Urânia Munzanzu, para falar de protagonismo feminino na tradição Jeje Mahi, tradição religiosa e fé em pontes transatlânticas - do recôncavo da Bahia ao Benim /África. Um documentário com um olhar íntimo e sensível, (re) unindo as “donas do segredo” de uma tradição sob risco de extinção, a nação de candomblé Jeje. O filme convida as matriarcas do culto de Vodun na Bahia para seu primeiro encontro com a Terra Mãe; Levando as herdeiras da ancestralidade que forjaram no Brasil “outras Áfricas”, a diretora refaz o percurso das Rotas da escravidão trilhando caminhos de liberdade.

Direção: Urânia Munzanzu | Duração: 15 minutos

2. Casca de Baobá (2017)

Sinopse: Maria, uma jovem negra nascida em um quilombo no interior do estado, é cotista na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sua mãe, Francisca, leva a vida cortando cana nas proximidades do quilombo. As duas trocam mensagens para matar a saudade e refletir sobre o fim de uma era econômica-social.

Direção: Mariana Luiza | Duração: 12 minutos

3. 1798 - A Revolta dos Búzios (2018)

Sinopse: No final do século XVIII, na Província da Bahia, centenas de homens negros influenciados pelos ideais iluministas da Revolução Francesa conspiraram para derrubar o Governo Colonial, proclamar a independência e implantar uma República democrática, livre da escravidão. O movimento foi denunciado no dia da sua deflagração e o governo instalou uma Devassa que durante 15 meses convulsionou a cena política da cidade, atingindo centenas de pessoas com interrogatórios, prisões, condenações de açoites públicos, degredos, até a pena de morte, sentença máxima que se abateu sobre 4 jovens negros.

Direção: Antônio Olavo | Duração: 73 minutos

4. Santos Imigrantes (2018)

Sinopse: Santos Imigrantes é um curta independente que conta com a participação do ator Weslley Baiano e lida com as religiões de matriz africana no Brasil a partir da presença marcante do orixá Exu como um personagem. Você já ouviu a palavra de Exu hoje?

Direção: Thiago Amepreta | Duração: 6 minutos

5. Nascente (2020)

Direção: Safira Moreira | Duração: 5:30 minutos

6. Deus (2017)

Sinopse: Acompanhando a rotina de Roseli, o filme visa expor adversidades impregnadas no dia a dia de mulheres negras da periferia da cidade de São Paulo que batalham para garantir seu sustento e, especialmente o de seus filhos.

Direção: Vinicius Silva | Duração: 25 minutos

7. Poesia Azeviche (2018)

Sinopse: Poesia Azeviche, é um documentário que conta através das memórias dos compositores e letristas de destaque dos Blocos- Afros Tradicionais da Bahia, da Década de 70 aos Anos 90, a importância historia de suas canções para valorização da identidade negra e luta contra o Racismo na Bahia e no Brasil.

Direção: Ailton Pinheiro Junior | Duração: 21 minutos

8. Motriz (2018)

Sinopse: Apesar dos olhos d’agua, Bete carrega consigo um sorriso largo que entrelaça a dor, o afeto e a saudade das filhas.

Direção: Taís Amordivino| Duração: 15 minutos

9. FIN (2018)

Sinopse: Num não lugar entre Cuba e Moçambique, uma jovem cineasta sente-se sozinha diante da possível morte de seu pai Camilo. Na varanda imaginária sobre o oceano Índico, Lara procura resposta que preencham os longos silêncios de seu pai, e começa a traçar outros caminhos que a preparem para o início do fim.

Direção: Lara Souza | Duração: 15 minutos

10. A Gravidez é nossa (2019)

Sinopse: A gravidez é nossa", segue quatro homens numa comunidade rural moçambicana que vivem em fases muito diferentes da vida, desde a primeira namorada, esperando o primeiro filho, ou casado durante muitos anos. No entanto, todos eles têm uma coisa em comum: querem mudar a maneira tradicional como a contracepção, a gravidez, o cuidado das crianças e as tarefas domésticas são vistas por outros homens na sua comunidade. Ao viver uma vida exemplar eles desafiam normas de gênero e estereótipos culturais, às vezes tendo que tomar decisões difíceis e encarar obstáculos para permanecer fiéis à sua convicção de igualdade e respeito.

Direção: David Aguachero e Tina Krüger

| Duração: 21 minutos

11. Pattaki (2019)

Sinopse: Os peixes agonizam à beira-mar à medida que a água invade a cidade e forma espelhos que distorcem sua imagem. Na noite densa, quando a lua sobe a maré, esses seres, que vivem em uma vida diária monótona sem água, são hipnotizados pelos poderes de Iemanjá, a deusa do mar.

Direção: Everlane Moraes | Duração: 2018

12. Cavalo (2020)

Sinopse: Envolvidos num processo artístico, sete jovens dançarinos buscam conexão com suas ancestralidades

Direção: Rafhael Barbosa e Werner Salles Bagetti | Duração: 124 minutos

13. à beira do planeta mainha soprou a gente (2020)

Sinopse: Através de imagens de arquivo pessoal e reflexões sobre as ambivalências que às vezes se imprimem em relações cheias de amor, "à beira do planeta mainha soprou a gente" apresenta recortes de afeto entre duas sapatonas e suas mães.

Direção: Bruna Barros e Bruna Castro | Duração: 13 minutos

14. Ontogénese (2020)

Sinopse: Uma fotojornalista vê a sua vida em perigo quando investiga uma empresa acusada de despejar resíduos sólidos tóxicos no mar

Direção: Jared Nota | Duração: 5 minutos

15. Xidzedze

Sinopse: É uma curta metragem produzida no âmbito da 4ª Edição do Concurso de Curtas do CCMA em que o tema abordado são os desastres naturais que afectam o mundo inteiro anualmente, especialmente ao Moçambique.

Direção: Wilford Machili | Duração: 5 minutos