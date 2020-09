Cinemas de Salvador voltam a funcionar a partir de quinta-feira (17)

Após seis meses de atividades suspensas, os cinemas de Salvador se preparam para reabrir ao público, mediante o cumprimento dos protocolos de segurança para coibir a disseminação do coronavírus. A partir desta quinta-feira (17), voltarão a funcionar os complexos UCI Orient dos shoppings da Bahia, Barra e Paralela, além do Cine Imperial no Shopping Center Lapa. Outras empresas do setor seguem se adequando às determinações para retornar com as operações.

Na UCI Orient, os complexos cinematográficos estão prontos para receber os clientes da forma segura. Segundo informações da Prefeitura, a higienização foi intensificada no foyer e áreas comuns às salas de exibição, bem como nos assentos, principalmente em superfícies de contato. Além disso, dispensers de álcool em gel ficarão espalhados nos ambientes dos cinemas. Já as bilheterias e bombonieres estarão equipadas com escudos de acrílico de proteção.

Os funcionários usarão protetor facial durante o expediente. Na bomboniere, na bilheteria, nos terminais de autoatendimento e no acesso às salas marcadores de piso indicarão as posições ideais de cada cliente para o distanciamento. Na entrada das salas, os clientes passarão por tapetes higienizadores.

Seguindo os novos protocolos, com o intuito de evitar aglomerações e para que a limpeza das salas seja realizada no tempo adequado, haverá limitação da capacidade de público para 50% ou até 100 pessoas em cada sala, aumento do intervalo entre os filmes e distanciamento entre as poltronas.

As vendas serão controladas por um sistema que bloqueia automaticamente os assentos próximos aos já ocupados. Além disso, as poltronas que não puderem ser utilizadas também estarão sinalizadas e fisicamente isoladas. Haverá terminais de autoatendimento disponíveis nos complexos para compra de ingressos e itens da bomboniere. No caso de pagamentos presenciais no balcão, a UCI Orient indica o uso de cartões pelo método de aproximação.

Center Lapa

A reabertura das salas do Cine Imperial, no Center Lapa, nesta quinta (17), também envolve uma série de preparativos. “Estamos trabalhando administrativamente desde a sexta (11) para implantar as novas medidas, que envolvem isolamento de poltronas e abertura de venda online, o que ano era prática nossa antes da pandemia. Reforçamos a comunicação visual para alertar a todos os cidadãos sobre os protocolos de saúde, adquirimos tapetes sanitizantes e estamos colocando marcação de distanciamento no chão”, ressalta a proprietária do Cine Imperial, Gabriela Palma.

A empresária explica que os kits de alimentos comprados no espaço serão entregues lacrados. Os funcionários irão informar os clientes sobre o consumo dos lanches, que só poderá ocorrer dentro das salas. “Estamos preparando um treinamento bem grande para que os colaboradores estejam aptos para orientar à população nessa nova abordagem”, acrescenta.

Na primeira semana de funcionamento, as salas do Cine Imperial exibirão grandes sucessos da telona como parte do "Festival de Volta Para o Cinema", iniciativa do movimento #JuntosPeloCinema, que reúne mais de 200 profissionais de diferentes empresas, entre estúdios, distribuidores, exibidores e fornecedores do segmento, com intuito de estimular o retorno dos amantes à sétima arte.