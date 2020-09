Cinemas reabrem em Salvador, mas primeiro dia tem movimento tímido

Tela preta. Por seis meses, os cinemas de Salvador estiveram desligados. As telonas só voltaram a ganhar movimento na capital nesta quinta-feira (17), após uma autorização da prefeitura, que liberou o funcionamento dos complexos. Reabertos ao público sob uma série de restrições para evitar a disseminação do coronavírus, os espaços registraram movimento tímido neste primeiro dia. Conforme o protocolo exigido pela prefeitura, as salas estão limitadas a 50% da capacidade ou até 100 pessoas.

Gerente de operações do complexo de cinemas UCI no Brasil, Paulo Teixeira conta que Salvador é a quarta capital brasileira a retomar a atividade. A rede reabriu há três semanas em Manaus (AM), há duas em Belém (PA) e há uma semana em Fortaleza (CE). A UCI possui salas nos Shoppings da Bahia, Paralela e Barra.

O gerente diz que, entre os protocolos adotados, o destaque é o bloqueio físico das poltronas. Agora, haverá um separador a cada duas cadeiras. Ou seja, só será possível aquisição de no máximo duas poltronas lado a lado. “Os cinemas se prepararam bem para garantir segurança aos funcionários e cinéfilos a fim de que possamos receber todos que desejam curtir uma experiência de entretenimento”, diz.

O CORREIO esteve no cinema do Shopping Barra e a movimentação no fim da tarde foi praticamente nula. Até por volta das 16h30, só cinco bilhetes tinham sido vendidos no balcão e a área da pipoca estava vazia. Numa das salas, um filme foi exibido só para uma senhorinha. É provável que o baixo fluxo tenha a ver com o desconhecimento das pessoas sobre a própria reabertura, num dia menos apelativo como a quinta-feira, além, claro, do medo de contaminação que ainda mantém muita gente em casa.

No Salvador Norte Shopping, as sessões da rede Cinépolis foram ainda mais restritas, já que o bairro de São Cristóvão está sob restrições de circulação impostas pela prefeitura e, por causa disso, o centro comercial só tem funcionado das 10h às 16h. Nesta sexta-feira, o prefeito ACM Neto deve fazer uma reavaliação das medidas e anunciar se renova ou não as restrições.

Ao todo, a Cinépolis possui 17 salas na capital baiana e, destas, onze foram reativadas até agora. Funcionando também no Shopping Bela Vista, o complexo exibirá nesta semana os filmes Scooby, O Filme; O Segredo – Ouse Sonhar; Magnatas do Crime; Agente Selvagens e A Maldição do Espelho.

Regras

De acordo com os protocolos estabelecidos pela prefeitura, os filmes 3D foram proibidos neste momento porque exigem utilização de óculos, que podem ser meio de contaminação. Agora, a conferência dos ingressos têm que ser feitas somente com leitores ópticos ou auto check-in para evitar contato do atendente com os clientes.

Nas áreas comuns devem haver totens dispensadores de álcool em gel e todos têm que utilizar antes de entrar nas salas de cinema. Durante as exibições, o uso de máscara é obrigatório para todo mundo, só podendo ser retirada na hora de comer e beber.

O intervalo entre uma sessão e outra aumentou e deve ser de, no mínimo, 20 minutos para permitir a limpeza das salas. Ao fim da sessão, as salas devem ser higienizadas com desinfecção das poltronas e renovação do ar.