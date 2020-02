Circuito Osmar é vistoriado, e Avenida Sete é liberada para o Carnaval

A Avenida Sete está liberada para o desfile dos blocos no Carnaval de Salvador. Faltando apenas um dia para a abertura oficial do Carnaval de Salvador, a prefeitura vistoriou nesta quarta-feira (19) as estruturas erguidas para a festa no circuito Osmar, que vai do Campo Grande à Praça Castro Alves, passando por toda a Avenida Sete de Setembro.

Durante uma caminhada pelo local, o prefeito ACM Neto garantiu que os trechos que ainda passam por obras já foram bloqueados e não irão atrapalhar o andamento da folia.

O prazo de conclusão das obras é apenas no mês de maio, mas, por conta da realização do Carnaval, a prefeitura decidiu liberar parte da avenida ao público com 70% das obras concluídas. Os únicos trechos que permanecem interditados estão localizados entre a Praça do Relógio de São Pedro até uma parte da Praça Castro Alves, onde a prefeitura precisou instalar tapumes de segurança para que a folia não fosse afetada.

"A Avenida Sete está liberada e não há nenhum tipo de resquício de obra. As pessoas poderão curtir tranquilamente. No entanto, a partir da Quarta-feira de Cinzas, quando a festa acabar, a gente retoma as obras tanto da Avenida Sete quanto do Curuzu e do Corredor da Vitória. Todas essas foram interrompidas em função de interferências que poderiam ter com o Carnaval. Aqui está tudo certo, tudo tranquilo e o folião pode vir curtir numa boa", afirmou Neto.

(Foto: Eduardo Dias/CORREIO)

Praça Castro Alves

Recentemente, as obras na Praça Castro Alves revelaram uma parte de Salvador escondida debaixo do chão. Trabalhadores da prefeitura encontraram artefatos históricos e parte de uma estrutura de uma construção antiga durante as escavações. Tal feito fez com que a gestão municipal elaborasse um novo projeto de adaptação da obra para que se adequassem às escavações arqueológicas.

Neto detalhou a situação e garantiu que, embora no local haja esse tipo de proteção, os foliões poderão curtir à vontade. "A Praça Castro Alves é a mesma coisa. A previsão de conclusão da obra era para maio, juntamente com toda a Avenida Sete. A gente vai liberar uma parte, mas o local onde houve o achado histórico, precisamos fazer um projeto de adaptação. Mas posso garantir que essa parte ficará pronta em maio também. Todo mundo vai poder curtir na Castro Alves sem nenhum problema, inclusive aproveitar o pôr do sol", finalizou.

O prefeito também garantiu que na do Rua do Curuzu, na Liberdade, as máquinas e operários estarão suspensas até o fim do Carnaval, para que o bloco Ilê Aiyê possa passar com tranquilidade.

“A gente tinha o prazo de concluir o circuito de Ondina em fevereiro e cumprimos. Na avenida, a previsão era maio, mas resolvemos liberar antes para o Carnaval acontecer. Já o Curuzu será completamente liberado hoje e não haverá nenhuma intercorrência da obra que atrapalhe a passagem do Ilê no Carnaval”, completou Neto, que reiterou que após a folia, as obras da Avenida Sete, Curuzu e da Praça Castro Alves serão retomadas pela prefeitura.

*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier