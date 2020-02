Circulação de pessoas em sábado de Carnaval aumentou 22% este ano

Aquela sensação que o folião tem de que este ano o carnaval atraiu mais gente para as ruas de Salvador foi confirmada pelos números do transporte público. “O que chamou a atenção neste sábado de Carnaval foi a quantidade de pessoas nas ruas. Nós registramos somente entre os transportados pelo nosso sistema de transporte público um incremento de 22% em relação ao sábado do Carnaval de 2019, que já tinha sido lotado”, lembrou o prefeito ACM Neto, durante uma entrevista coletiva ontem à tarde no Centro de Imprensa da Prefeitura, no Campo Grande.

“As ruas estavam entupidas, eu fiz praticamente todo o percurso do Farol da Barra até Ondina e, de fato, eu nunca vi tanta gente nas ruas como eu vi no dia de ontem”, disse.

Com mais pessoas nos circuitos do carnaval, foram registrados incidentes, mas, segundo o prefeito, “foi um dia muito positivo” e “mais um dia de festa”.

“Quando a gente imagina que o Carnaval de Salvador chegou ao seu auge, ele surpreende, porque continua a atrair mais gente. Sejam baianos ou turistas”, destacou.

O prefeito lembrou ainda que o Campo Grande também recebeu um grande público no sábado. “Teve uma pipoca maravilhosa de Saulo, que arrastou uma multidão. Tradicionalmente, as atrações no Campo Grande se concentram no domingo, segunda e terça-feira. A Prefeitura tem uma estratégia de concentrar na segunda e na terça-feira as suas principais atrações no Campo Grande”, disse.

Futuro do Carnaval

O prefeito ACM Neto destacou o momento de crescimento do Carnaval de Salvador. “A gente pensa que não tem mais como crescer, mas as pessoas vão chegando mais, vão se acomodando, e isso é o Carnaval, é a beleza da festa”, avaliou.

Segundo Neto, a preocupação da Prefeitura é no sentido de garantir um equilíbrio na cidade, oferecendo atrações diversas e em locais diversos. “Nós temos atrações em dez bairros da cidade, Carnaval acontecendo no Pelourinho, no Campo Grande. Temos que oferecer as alternativas para que haja um equilíbrio na cidade e não aconteça um estrangulamento no circuito Barra-Ondina”, avaliou.

“Agora, as pessoas consomem cada vez mais o Carnaval e eu vejo isso com muito otimismo porque é uma festa tão consolidada que continua surpreendendo”, ressaltou.

Segurança

Questionado a respeito das ocorrências policiais no Carnaval, Neto contou que estava preocupado com a situação e que teve uma conversa com o comando da Polícia Militar a respeito da quantidade de policiais nos circuitos e nas ruas. Segundo ele, houve uma melhora, que pode ser constatada nos números. “Apesar de muito mais gente, houve uma queda nos registros de violência nas nossas unidades de saúde”, afirmou.

“A gente percebeu que houve uma melhora, eu vi um incremento no número de policiais, agora o apelo continua. A gente sabe que esta é uma tarefa de responsabilidade do governo do estado. O que a gente pode fazer é apelar e continuamos apelando para que haja um número de policiais cada vez maior nas ruas”, destacou.

Em relação à forma de atuação policial, o prefeito defendeu a necessidade de uma presença “ostensiva nos circuitos” da festa. “Isso inibi quem quer fazer algum ato de violência, por isso defendo essa linha. Agora, eu não mando na polícia, quem manda na polícia é o governador”, ressaltou, explicando que estava apenas dando sua opinião como cidadão.

