Cirino se apresenta ao Bahia e inicia trabalho na Cidade Tricolor

Um dos últimos reforços contratados pelo Bahia, o atacante Marcelo Cirino iniciou os trabalhos na Cidade Tricolor. Nesta terça-feira (14), o jogador passou por exames médicos e fez um treino físico na academia do clube.

Marcelo Cirino foi anunciado no dia 7, junto com o argentino Eugenio Isnaldo. O atacante estava livre no mercado depois de rescindir o contrato com o Chongqing Lifan, da China.

Apesar de já estar trabalhando no CT Evaristo de Macedo, Cirino passará por um período de preparação antes de ficar disponível para o técnico Diego Dabove.

Isso porque ele não atua desde novembro do ano passado, quando ainda estava na China. Sofreu uma lesão no joelho e desde então estava se recuperando. Por causa da pandemia do coronavírus, ele não conseguiu voltar para o país asiático.